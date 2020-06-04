G7 : Yoksul ülke borçları 2020 ötesine ertelenebilir

Dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin oluşturduğu G7 maliye bakanları, Covid-19 pandemisinden etkilenen yoksul ülkelerin borçlarının ertelenmesi için başlatılan girişimin 2020 sonrasına da uzatılabileceğini açıkladı.

G7, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşuyor ve Avrupa Birliği de G7 içinde temsil ediliyor.

G7 maliye bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, özel sektör dahil tüm alacaklıların borç erteleme girişimine katılmasını istedi. Açıklamada borçlu ülkelerin kamu borcu verilerini daha disiplinli olarak açıklamaları da istendi.