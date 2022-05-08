Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı - Son Dakika
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Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı

08.05.2022 22:47

Beyoğlu'nda "Anneler Günü", Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı.

Beyoğlu'nda "Anneler Günü", Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün videolu mesajının yansıtıldığı etkinlikte, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır anneleri ile Beyoğlu ilçesinde ikamet eden şehit annelerinin fotoğraflarına yer verildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, çile çeken, hayatı boyunca mücadele eden anneler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Her annenin bir hikayesi olduğunu dile getiren Yıldız, "Zaman zaman annelerimizin evlat acılarına şahit oluyoruz ama onlara minnettarlığımızın bir ifadesi olarak bugün Galata Kulesi'nde annelerimizin fotoğraflarını, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere ifade ettiğim gibi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Cumhurbaşkanımızın annesi ve bize ulaşan annelerin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıtacağız. Bugün annelerimize minnettarlığımızın bir ifadesini bu şekilde ifade etmek istedik. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı - Son Dakika
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