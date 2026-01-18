GALATASARAY Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Atletico Madrid Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
