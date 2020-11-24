Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan kaybı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında oynadığı kritik maçta 10 kişi kalan Kayserispor 'a karşı üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray , bu sezon ligde 10'uncu puan kaybını yaşadı.

Galatasaray'da 3 maçlık galibiyet serisi, Kayserispor karşısında alınan beraberlikle sona erdi. sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Arda Turan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Omar, Okan Kocuk ve Radamel Falcao mücadelede forma giyemedi. Galatasaray, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmayı kazanamadı. Oyun ve istatiksel olarak rakibine üstünlük sağlamasına rağmen skoru alamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki 10'uncu puan kaybını yaşadı. Zirvenin 3 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar haftaya da zorlu Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

FATİH GÜVEN VERMİYORGalatasaray'da Okan Kocuk'un yokluğunda yeniden kaleye geçen Fatih Öztürk , eleştirilerin odağında. Kayserispor maçında da ceza sahasından çekilen şutta kalesini gole kapatamayan tecrübeli kaleci daha önce Gaziantep FK, Alanya ve Kasımpaşa maçlarında da uzaktan gol yemişti.FALCAO VE DİAGNE TOPUN AĞZINDAGalatasaray'da dün penaltıyı gole çevirse de Mbaye Diagne 'nin performansı geçer not almıyor. 5 Kasım'da üst adalesinde sakatlanan ve hala bu sakatlığı gerekçe gösteren Radamel Falcso da taraftarın tepkisini çeken isimlerin başında geliyor. Sarı kırmızılıların ki santrforu da topun ağzında.BELHANDA ARANIYORGalatasaray adına sezonun en flaş ismi Younes Belhanda'nın yokluğu Kayseri maçında fazlasıyla hissedildi. Belhanda'nın yerine görev yapan Emre Akbaba da ilk kez bu kasar çok eleştiri toplarken, kaçırdığı yüzde yüzlük gol sebebiyle tepki aldı.KEREM IŞIK VERDİGalatasaray'da dün forma şansı bulan gençlerden en çok Kerem Aktürkoğlu beğeni topladı. Genç futbolcu çok kısa süre alsa da ışık verdi. Kerem'in ilerleyen haftalarda daha çok süre alması bekleniyor.

- İstanbul