Galatasaray'ın konuğu Kayserispor - Son Dakika

Galatasaray'ın konuğu Kayserispor

22.11.2020 09:05
Galatasaray'ın konuğu Kayserispor, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, sonraki üç maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

Takımda 9 eksik

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

Yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir maçın kadrosunda yer almayacak.

Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.

Taylan Antalyalı ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Taylan Antalyalı ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın konuğu Kayserispor - Son Dakika Spor


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