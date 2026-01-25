Galatasaray, Karagümrük\'ü 3-1 İle Geçti

GALATASARAY, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Liderliğini sürdürerek puanını 46'ya çıkaran sarı-kırmızılı ekip, son 7 lig maçında yenilgi yüzü görmemiş oldu.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 31'inci saniyede Gabriel Sara'nın golüyle öne geçti: 0-1. Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, topun hakimi oldu. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, karşılaşmanın 27'nci dakikasında Barış Kalaycı'nın attığı golle beraberliği sağladı: 1-1. Galatasaray, rakip kalede birçok pozisyon üretse de istediği golü bulamadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda daha baskın bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 51'inci dakikada Gabriel Sara'yla öne geçti: 1-2. Bu golden 4 dakika sonra Galatasaray'da Victor Osimhen sahneye çıktı ve takımını rahatlatan isim oldu: 1-3. Üst üste bulduğu goller sonrasında oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, ikinci bölgede top çevirerek organize bir şekilde ataklar üretmeye çalıştı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise hızlı kontra ataklarla gol aradı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, 14'üncü galibiyetini aldı ve 46 puanla liderliğini sürdürdü.

OKAN BURUK'TAN BİR REKOR DAHA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyetle bir rekora daha imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin başına geldiğinden bu yana kırılmadık rekor bırakmayan 52 yaşındaki Buruk, Galatasaray ile çıktığı 64'üncü deplasman maçında 50'nci galibiyetini alarak lig tarihinde bir takımla bu başarıya en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Bu rekoru daha önce Galatasaray'da Fatih Terim (80 maç), Beşiktaş'ta Gordon Milne (95 maç), Trabzonspor'da Şenol Güneş (100 maç) ve RAMS Başakşehir FK'da Abdullah Avcı (138 maç) elde etmişti.

GABRIEL SARA YAKLAŞIK 2 YIL SONRA DUBLE YAPTI

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında duble yaparak bu sezonki 4'üncü gol sevincini yaşadı. Mücadelenin 31'inci saniyesinde perdeyi açan Sara, 51'inci dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Bu sezon toplam gol sayısını 4'e çıkaran Sambacı, daha önce 26 Ekim'de Göztepe'ye ve 21 Aralık'ta Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırmıştı. Gabriel Sara, böylece profesyonel kariyerinde 3'üncü kez duble yaparken, yaklaşık 2 yıl sonra bir karşılaşmada iki gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı oyuncu, ilk dublesini 13 Eylül 2020'de Sao Paulo formasıyla Santos'a, ikincisini ise 9 Mart 2024'te Norwich adına Rotherham'a karşı gerçekleştirmişti.

İLKAY GÜNDOĞAN 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Sarı-kırmızılı ekipte 35 yaşındaki tecrübeli orta saha İlkay Gündoğan, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2 asistle öne çıktı. Süper Lig'in 18'inci haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde oyundan çıkarken bir süre sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaşan İlkay, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasındaki oyunuyla büyük beğeni topladı. 31'inci saniyede savunma arkasına havadan topuk pasıyla Sara'nın golünü hazırlayan İlkay, 55'inci dakikada da Victor Osimhen'in golünde ortayla servisi yaptı. Daha önce Süper Lig'in 9'uncu haftasında, 18 Ekim'de oynanan RAMS Başakşehir FK maçında asist yapan İlkay Gündoğan, toplam asist sayısını 3'e yükseltti. Ayrıca İlkay Gündoğan, yaklaşık 4 yıl sonra ligde bir maçta iki asist kaydetti. İlkay, son olarak 14 Aralık 2021'de Manchester City - Leeds United karşılaşmasında aynı başarıyı göstermişti.

VICTOR OSIMHEN 13'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü de boş geçmeyerek bu sezonki gol sayısını 13 yaptı. Süper Lig'de 13 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkan Osimhen, toplamda 13'üncü kez gol sevinci yaşamış oldu. Süper Lig'de 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı golcünün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 golü bulunuyor. Ayrıca Victor Osimhen, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ağlarını sarsarak sarı-kırmızılı formayla 59 resmi maçta 50 gole ulaşmış oldu. Galatasaray tarihinin en golcü 5'inci yabancı oyuncusu olan 27 yaşındaki Nijeryalı, 2 gol daha atması durumunda Bafetimbi Gomis'i (51) geçerek 4'üncü sıraya yükselecek.

GALATASARAY'IN LİG TARİHİNDEKİ EN HIZLI 4'ÜNCÜ GOLÜ

Galatasaray'ın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olduğu mücadelede 31'inci saniyede fileleri havalandıran Gabriel Sara, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de attığı en hızlı 4'üncü golü kaydetmiş oldu. Galatasaray tarihinin Süper Lig'deki en hızlı golü, 12 Ekim 2001'de Göztepe karşılaşmasının 18'inci saniyesinde ağları sarsan Vedat İnceefe'ye ait. İkinci sırada 9 Ocak 2021'de Gençlerbirliği karşısında 27'nci saniyede gol atan Mbaye Diagne, üçüncü sırada ise 12 Mayıs 2018'de Yeni Malatyaspor karşısında 30'uncu saniyede gol kaydeden Younes Belhanda yer alıyor. Attığı golle tarihe adını yazdıran Gabriel Sara, aynı zamanda bu sezon Süper Lig'deki en erken golü de atan oyuncu oldu.

SÜPER LİG'DE 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü de geçerek Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı. Son yenilgisini Süper Lig'in 12'nci haftasında, 9 Kasım 2025'te deplasmanda oynanan Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla alan Galatasaray, sonrasında 5 galibiyet (Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük) ve 2 beraberlik (Fenerbahçe ve Gaziantep FK) aldı.

FATİH KARAGÜMRÜK'E KARŞI 9 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynadığı son 9 Süper Lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 18 Aralık 2020'de alan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ayrıca Galatasaray, fatih Karagümrük'e konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kazanarak bu deplasmanda üst üste üç galibiyet serisi yakaladı.