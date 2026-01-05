Galatasaray Tarih Yazdı: 4-1 - Son Dakika
Galatasaray Tarih Yazdı: 4-1

Galatasaray Tarih Yazdı: 4-1
05.01.2026 22:59
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek Turkcell Süper Kupa finaline yükseldi.

Recep BAĞDAT - Ömer ŞULUL - Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP, -

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen

GALATASARAY: Uğurcan Çakır - Sallai, Sanchez (Dk. 78 Lemina), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 70 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan (Dk. 60 Toreira), Sara, Sane, Yunus Akgün (Dk. 70 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Ahmed Kutucu), Icardi

TRABZONSPOR: Onana - Pina (Dk. 86 Cihan Çanak), Serdar Saatçı, Batagov, Ozan Tufan, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov (Dk. 86 Salih Malkoçoğlu), Muçi, Olaigbe (Dk. 76 Nwakaeme), Augusto (Dk. 90+3 Onuralp Çakıroğlu)

GOLLER: Dk. 38 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+3 Eren Elmalı, Dk. 63 Yunus Akgün, Dk. 81 Icardi (Galatasaray), Dk. 55 Augusto (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Gabriel Sara (Galatasaray) – Batagov, Serdar Saatçı (Trabzonspor)

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

5'inci dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında Ozan Tufan'ın baskısı sonucu topla buluşan Augusto'nun kaleci ile karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sane'nin ortasını kaleci Onana çıkardı. Pozisyonun devamında Sara'nın kafa vuruşu yine kalecide kaldı.

11'inci dakikada sağdan Zubkov'un yerden içeri çıkardığı topu ceza sahası içi sol çaprazında kontrol eden Olaigbe'nin vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı.

18'inci dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Sara'nın havadan pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alper'in kaleci ile karşı karşıya vuruşu üstten auta çıktı.

38'inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sallai'nin arka direğe doğru çevirdiği topa gelişine vuran Barış Alper'in vuruşu ağlara gitti: 1-0

45+3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Icardi, soldan içeriye doğru bindiren Eren Elmalı'yı gördü. Eren'in ceza sahası içerisinden vuruşu ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti.

48'inci dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun pasında iki oyuncu arasında kalan Barış Alper'in kafa vuruşunu kaleci Onana çizgiden çıkardı.

55'inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içerisine giren Olaigbe'nin pasında Augusto'nun vuruşu ağlara gitti: 2-1.

63'üncü dakikada orta alanda Barış Alper, Zubkov'a baskısı sonucu kaptığı topu taşıyıp Sane'ye verdi. Sane'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti: 3-1.

69'uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Olaigbe'nin ceza sahasına sokularak vurduğu şut yan ağlarda kaldı.

81'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray'ın atağında Kazımcan'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde gelişine vuran Icardi'nin şutu ağlara gitti: 4-1.

90'ıncı dakikada sol kanattan Gabriel Sara'nın ortasına iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Süper Kupa, Turkcell, Futbol, Spor, Son Dakika

