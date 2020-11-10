GAÜN'den Atatürk konferansı - Son Dakika

GAÜN'den Atatürk konferansı

10.11.2020 17:27
GAÜN'den Atatürk konferansı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü tarafından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82.yıldönümü nedeniyle "Dünden Bugüne Büyüyen Vefa: Atatürk" konulu online konferans verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü tarafından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82.yıldönümü nedeniyle "Dünden Bugüne Büyüyen Vefa: Atatürk" konulu online konferans verildi.

10 Kasım 2020'nin Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özlü, Türk Milletinin o gün olduğu gibi bugün de Atatürk'ü saygı ve vefa ile andığını söyledi.

Atatürk'ün 57 yıllık yaşamını vatan ve milleti için hizmete sarf ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, konuşmasında, "Atatürk Orman Çiftliği'ni yaparken bizzat kendisi de çalışmış hatta bu sırada yanındaki kişiye ben ölürsem beni de bu tepeye gömün demiş ve Atatürk vefat ettikten sonra isteğine uygun olarak buraya gömülmüştür. Böylelikle yaşadığı dönemde olduğu gibi öldükten sonra da milletiyle iç içe olmuş ve bu tepeden adeta milletiyle hemhal olmuştur" dedi.

Konuşmasının devamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bugün vefatı vesilesiyle O'nun kişiliği ve bıraktığı emanetleri üzerinde duran Prof. Dr. Özlü," O'nun Türk Milletine bıraktığı en önemli emanet 'En büyük eserimdir' dediği Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu nedenle Atatürk denilince 7'den 70'e herkesten minnet ve sevgi dolu sözleri duyarız" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, her işinde Türk Milletini referans gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Atatürk Türk Milletini her alanda kucaklamış ve sahiplenmiştir. Yaptığı bütün icraatlar da Meclisi ve Türk Milletini referans göstermiştir. Ordu yok, silah yok denirken Milletine olan sevgiyle, aşkla yola çıkmış ve İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet ile Türk Milletinin önündeki barajları yıkmıştır" şeklinde konuştu.

Atatürk'ün içinde yaşadığı dünyayı analiz eden ve bunlardan kendine bir yol haritası oluşturan sentezci bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Mustafa Kemal'i ve Cumhuriyet Devrimi'ni doğru değerlendirebilmek, her şeyden önce doğru bir tarih bilincine bağlı. Mustafa Kemal Atatürk birinci olarak, sömürgeleştirilmiş olan ezilen dünyanın emperyalizme karşı verdiği ilk Kurtuluş Savaşı'nın önderidir" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, öğrenciliğinden beri çok okuyan bir kişi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Adeta bir kitap kurdu. Özellikle Türkleri, tarihini ve dilini konu alan yabancı dillerde çıkmış her yeni yayının alınıp kendisine gönderilmesini dış temsilciliklerden isteyen bir kişi. 3 bin 997 kitap okuduğu tespit edilmiştir" dedi.

"12 Ocak 1934'te Yunanistan'ın Başbakanı Venizelos, Norveç Nobel Komitesi'ne yazılı başvuruda bulunarak Atatürk'e "Nobel Barış Ödülü" verilmesini istemiştir" diyen Prof. Dr. Özlü konuşmasının devamında Atatürk'ün dünyanın kabul ettiği bir lider olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı sonunda İzmir'e gittiğinde konaklayacağı köşke girerken orada toplanan halk 'Yunan Kralı Konstantin'in 1921 yılında İzmir'e geldiğinde bu köşkte ağırlandığını; yere serilen Türk Bayrağını çiğneyerek içeri girdiğini' anlattılar. Atatürk'ün yanıtı kısa ve kesindi: 'Yunan Kralı hata etmiş. Çünkü bayrak bir milletin onurudur. Ben bu hatayı tekrarlamam' diyerek, yerdeki bayrağı kaldırtmıştır. Yine, İngiliz Başbakan Lord George, 'Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir, şu talihsizliğimize bakınız ki o büyük dahi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu; Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi."

GAÜN Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenine Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma programında bulunması nedeniyle katılmazken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu. - GAZİANTEP

GAÜN'den Atatürk konferansı
GAÜN'den Atatürk konferansı
GAÜN'den Atatürk konferansı

Gaziantep Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türk, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GAÜN'den Atatürk konferansı - Son Dakika


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