Gayrimenkul satışları 2025'te 3,3 milyonu aşarak rekor kırdı
Gayrimenkul satışları 2025'te 3,3 milyonu aşarak rekor kırdı

Gayrimenkul satışları 2025\'te 3,3 milyonu aşarak rekor kırdı
10.01.2026 23:57
Gayrimenkul satışları 2025'te 3,3 milyonu aşarak rekor kırdı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılına hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamının büyük kısmında da bu ivmeyi sürdürdü.

YILIN 9 AYINDA ARTIŞ YAŞANDI

Yıl genelinde gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemlerine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve aralıkta artarken, mart, ekim ve kasımda düşüş gösterdi. Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde 310 bin 457, kasımda 273 bin 295, aralıkta ise 458 bin 757 olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul satışları 2025'te 3,3 milyonu aşarak rekor kırdı

2025'TE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Geçen yıl ocak-aralık döneminde gayrimenkul satışları yüzde 8,7 artarak 3 milyon 332 bin 994'e yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek yıllık verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 3 milyon 234 bin 200 olarak gerçekleşmişti. Tüm zamanların aylık satış rekorunun kırıldığı aralıkta bu alanda yüzde 16,1'e yakın yıllık artış yaşanması dikkati çekti.

Gayrimenkul satışları 2025'te 3,3 milyonu aşarak rekor kırdı

TAPU İŞLEMLERİNDEN ELDE EDİLEN HARÇ GELİRİ 168,1 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 20 milyon 618 bin 149 işlem gerçekleştirildi. Bunun 3,3 milyondan fazlasını satış, yaklaşık 1,4 milyonunu ipotek, 508 binini intikal, 178 binini düzeltme, 71,4 binini kamulaştırma, 54 binini ayırma, 45 binini bağış, 31,5 binini birleştirme, 30,6 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 14,8 milyonu aştı. Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 74,9 artarak 168 milyar 146 milyon 103 bin liraya yükseldi. Bunun 160,7 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

YILLARA GÖRE SATIŞ RAKAMLARI

Ülke genelinde 2020-2025 yılları dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

  • 2025: 3 milyon 332 bin 994
  • 2024: 3 milyon 65 bin 872
  • 2023: 2 milyon 949 bin 437
  • 2022: 3 milyon 234 bin 200
  • 2021: 3 milyon 20 bin 225
  • 2020: 2 milyon 754 bin 550
Kaynak: AA

Son Dakika Emlak Gayrimenkul satışları 2025'te 3,3 milyonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika

