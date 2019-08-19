Son Dakika Haberleri: Gazeteci Ferdi Durdu'nun mutlu günü
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Gazeteci Ferdi Durdu'nun mutlu günü

1 saat önce

Gazeteci Ferdi Durdu, hayatını Berivan Durmuş ile birleştirdi.

Gazeteci Ferdi Durdu'nun mutlu günü, System.String[]
Gazeteci Ferdi Durdu, hayatını Berivan Durmuş ile birleştirdi. Genç çiftin düğününe medya ve siyaset dünyasının yanı sıra birçok davetli katıldı.

Haber Türk Gazetesi Malatya Muhabiri aynı zamanda ERTV ve Yeni Malatya Gazetesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Muhabiri olan Ferdi Durdu hayatını CHP Malatya İl Başkanlığı çalışanı Berivan Durmuş ile birleştirdi. Genç çifti bu mutlu gününde sevenleri, Malatya protokol üyeleri, spor basını ve basın mensupları da yalnız bırakmadı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in nikahlarını kıydığı genç çiftin nikah şahitleri ise AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın da katıldığı düğün töreni, eğlence ile devam etti. - MALATYA
Cumhuriyet Halk Partisi, Ferdi Durdu, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:01 Kaynak: İHA
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