Gazeteci Ferdi Durdu'nun mutlu günü

Gazeteci Ferdi Durdu
, hayatını Berivan Durmuş ile birleştirdi. Genç çiftin düğününe medya ve siyaset dünyasının yanı sıra birçok davetli katıldı.
Haber Türk Gazetesi Malatya
Muhabiri aynı zamanda ERTV ve Yeni Malatya Gazetesi Spor
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Muhabiri olan Ferdi Durdu hayatını CHP Malatya İl Başkanlığı çalışanı Berivan Durmuş ile birleştirdi. Genç çifti bu mutlu gününde sevenleri, Malatya protokol üyeleri, spor
basını ve basın mensupları da yalnız bırakmadı. Battalgazi
Belediye Başkanı Osman Güder
'in nikahlarını kıydığı genç çiftin nikah şahitleri ise AK Parti
Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci
ve Öznur Çalık
, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal
, Arapgir
Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu
ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz
oldu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
'ın da katıldığı düğün töreni, eğlence ile devam etti. - MALATYA