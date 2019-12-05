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Gazi Yarı Maratonu 22 Aralık'ta koşulacak

6 saat önce

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu ve 5 kilometre halk koşusu, 22 Aralık Pazar günü yapılacak.

Gazi Yarı Maratonu 22 Aralık'ta koşulacak, System.String[]

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu ve 5 kilometre halk koşusu, 22 Aralık Pazar günü yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Belediye önünde saat 09.00'da başlayacak Gazi Yarı Maratonu'nda, çok sayıda profesyonel atlet ter dökecek.

Halk koşusunda ise 7'den 70'e binlerce Gaziantepli yer alacak. Geçen yıl 64 bin kişinin katıldığı halk koşusunda, bu yıl sayının 100 bini bulması bekleniyor.

Organizasyonda 21,1 kilometrelik yarı maratona katılacaklarda, 21 Aralık'ta 18 yaşını doldurma şartı aranıyor.

Gazi Yarı Maratonu'na şimdiye kadar 12 ülkeden sporcular, Türkiye'den ise 42 ilden çok sayıda profesyonel atlet kayıt yaptırdı. 36 milli sporcunun katılacağı yarı maratonda, Türkiye'nin en iyi sporcuları mücadele edecek.

Yarışmada yer almak isteyenler "www.gaziyarimaratonu.org" internet sitesinden başvuruda bulunabilecek. Katılımcılardan başvuru ücreti alınmayacak.

Yarı maratonda kadınlar ve erkeklerde birinciye 10 bin lira, ikinciye 9 bin lira, üçüncüye 8 bin lira ödül verilecek.

Gaziantep, Türkiye, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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