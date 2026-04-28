Gaziantep Büyükşehir Belediyesi projelerini tanıttı: Dev yatırımlar ve yeni hedefler açıklandı

28.04.2026 09:27
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kapsamlı basın lansmanında altyapıdan ulaşıma, çevreden sosyal projelere kadar şehrin geleceğini şekillendirecek yatırımlar detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Eserler ve Hedeflerle Gaziantep Basın Lansmanı”, Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Başkan Fatma Şahin’in sunumuyla gerçekleşen programda, bugüne kadar hayata geçirilen projeler ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan yatırımlar tek tek anlatıldı. Lansman, Gaziantep’in sadece bugünü değil, geleceğini de planlayan kapsamlı bir vizyonun ortaya konduğu önemli bir buluşma olarak dikkat çekti.

ALTYAPI VE SU YÖNETİMİNDE STRATEJİK HAMLELER

Programda altyapı ve su yönetimi alanında yapılan yatırımların, şehrin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Artan nüfus, kuraklık riski ve iklim değişikliği göz önünde bulundurularak su kaynaklarının çeşitlendirildiği, yeni baraj ve isale hatlarıyla şehrin su güvenliğinin güçlendirildiği ifade edildi. İçme suyu arıtma tesislerinin kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığı belirtilirken, atık su yönetiminde de çevreye duyarlı, geri dönüşümü esas alan bir sistemin kurulduğu aktarıldı. Bu yatırımların Gaziantep’i gelecekte yaşanabilecek su krizlerine karşı daha dirençli hale getirmesi hedefleniyor.

ULAŞIMDA DEV PROJELER VE RAYLI SİSTEM ATAĞI

Gaziantep’in en önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik projeler de lansmanın ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Raylı sistem yatırımları, metro projesi, yeni bağlantı yolları ve tünellerle şehir içi ulaşımın yeniden planlandığı belirtildi. Özellikle GAZİRAY projesiyle şehir içi ulaşım yükünün raylı sisteme kaydırıldığı, günlük yolcu kapasitesinin ciddi oranda artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bunun yanı sıra metro projesinin de uzun vadede kentin ulaşım omurgasını oluşturacağı vurgulandı. Yeni kavşak düzenlemeleri ve çevre yolu projeleriyle trafik akışının daha hızlı ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MODERN YAŞAM ALANLARI

Lansmanda kentsel dönüşüm projeleri de geniş yer buldu. Riskli yapıların dönüştürülmesi ve daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, büyük ölçekli dönüşüm projelerinin hayata geçirildiği belirtildi. Kuzeyşehir ve Güneyşehir projeleriyle binlerce konutun inşa edilmesinin planlandığı ifade edilirken, bu projelerin sadece konut üretimi değil, aynı zamanda sosyal donatı alanlarıyla birlikte modern yaşam alanları oluşturmayı hedeflediği aktarıldı. Kentsel dönüşümün, Gaziantep’in geleceğini güvenli ve planlı bir şekilde inşa etme sürecinin temel taşlarından biri olduğu vurgulandı.

ÇEVRE, ENERJİ VE YEŞİL ŞEHİR VİZYONU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu projeleri de lansmanda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji üretiminin artırıldığı, biyogaz ve güneş enerjisi santralleri sayesinde hem çevreye duyarlı hem de ekonomik bir sistem oluşturulduğu belirtildi. Atık yönetimi projeleriyle geri dönüşüm oranlarının yükseltildiği ifade edilirken, yeni parklar ve yeşil alanlarla şehrin daha yaşanabilir hale getirildiği aktarıldı. Bu çalışmaların Gaziantep’i sürdürülebilir şehircilik alanında örnek bir konuma taşıması hedefleniyor.

SOSYAL, SAĞLIK VE SPOR PROJELERİYLE GÜÇLÜ ŞEHİR

Lansmanda sosyal destek, sağlık ve spor alanındaki yatırımlar da kapsamlı şekilde ele alındı. Aile destek projeleri, eğitim faaliyetleri ve sosyal yardımlarla vatandaşların yaşam kalitesinin artırıldığı ifade edildi. Sağlık alanında yeni hastaneler ve rehabilitasyon merkezleriyle hizmet kapasitesinin genişletildiği belirtilirken, spor yatırımlarıyla gençlerin daha aktif bir yaşam sürmesi için önemli adımlar atıldığı vurgulandı. Yüzme havuzları, spor salonları ve gençlik projeleriyle Gaziantep’in spor altyapısının güçlendirildiği ifade edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu bu geniş kapsamlı projeler, şehrin her alanda gelişimini hedefleyen güçlü bir vizyonun parçası olarak değerlendirilirken, lansman programı katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Haber: Mehmet Güngördü

