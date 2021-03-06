Gaziantep FK maçından notlar

-Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

-Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11'de

-Ersin 1 maç aradan sonra eldivenleri devraldı-Montero 3 maç sonra kadroda-Beşiktaş'ta 4 isim ceza sınırında-Ricardo Sa Pinto'dan 3 değişiklik-Gaziantep FK'da sınırda 3 isim -Şehitlerimiz için saygı duruşu

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek üstelendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin 28'inci haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak Gaziantep FK maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Utku Yuvakuran'ın yerine Ersin Destanoğlu, N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'a, Necip Uysal'ın yerine ise Adem Ljajic'i 11'de görevlendirdi.Kaleyi 1 maçlık aranın ardından Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı görevlendiren Yalçın, hemen önünde Ghezzal, Atiba, Ljajic ve Larin'i 11'de oynattı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Abuobakar oldu.Siyah-beyazlıların Gaziantep FK karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar"RIDVAN YILMAZ, 5 MAÇ SONRA 11'DE Siyah-beyazlı ekibin genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. İç sahada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk yarısında adelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan genç savunmacı, Gaziantep FK maçıyla birlikte 5 maçlık ara sonrasında bir maçta forma giydi. ERSİN 1 MAÇ ARADAN SONRA ELDİVENLERİ DEVRALDIBeşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle görev alamamıştı. Utku Yuvakuran, Yeni Malatyaspor mücadelesinde gösterdiği performansla alkış toplasa da teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu'na teslim etti. Ersin bir maçlık aranın ardından eldivenleri devralmış oldu.MONTERO 3 MAÇ SONRA KADRODASiyah-beyazlı ekibin İspanyol savunmacısı Francisco Montero, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosuna dahil edildi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Francisco Montero, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrıl kalmıştı. Kupa maçının ardından ligde oynanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev alamayan Montero, hafta için yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Sakatlığını atlatan İspanyol savunmacı, 3 maçlık aranın ardından karşılaşma kadrosunda kendine yer buldu.BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM CEZA SINIRINDASiyah-beyazlı ekipte Gaziantep maçında 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmada ilk 11'de başlayan; Valentin Rosier, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal ile yedek kulübesinde görev bekleyen Necip Uysal, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL PANKARTSiyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel pankart hazırladı. Kapalı tribünde yer alan pankartta, takım kaptanı Atiba ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Başak Gündoğdu'nun fotoğrafları yer aldı. Ayrıca, siyah-beyazlı yönetim tarafından da stadyumun dışında kadınlar günü sebebiyle pankart asıldı.MEŞALELİ KARŞILAMAKarşılaşma öncesinde yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar, stat önünde toplanarak meşalelerle takımlarına destek verdi.Taraftarlar, takım otobüsü stada girerken tezahüratlarla siyah-beyazlı takıma destek oldu.ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI DURUŞUBingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimiz için mücadele öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.RİCARDO SA PİNTO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, iç sahada 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 3 değişikliğe giderek Beşiktaş karşısında sahada yer aldı. Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Ersoy'un yerine Miranda, Andre Sousa'nın yerine Vetrih, Mirallas'ın yerine ise Kenan Özer'i görevlendirdi.Gaziantep FK'nın Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Vetrih, Rashid, Kenan Özer, Maxim, Dicko."GAZİANTEP'TE 3 İSİM SINIRDAGaziantep FK'da ise 3 isim sarı kart ceza sınırında. Gaziantep ekibinde; Güray Vural, Jefferson ve Nouha Dicko; Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin gelecek haftasında iç sahada oynanacak Denizlispor mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

