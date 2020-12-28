GAZİANTEP - 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımı için tören düzenlendi - Son Dakika

GAZİANTEP - 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımı için tören düzenlendi

28.12.2020 14:13

Gaziantep'te 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımı için tören düzenlendi.

Gaziantep'te 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımı için tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkısıyla, Valilik koordinesiyle yürütülen çalışmaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü finansal destek sağladı.

Sağlanan desteklerle temin edilen ve öğrencilere verilecek 60 bin tablet için Fuat Şimşek Ortaokulunda dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da video konferans yöntemiyle katıldığı törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'te kişi başına düşen milli gelirin Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 30 altında olduğunu belirtti.

Kentte hayırseverlerin katkılarıyla birçok projenin hayata geçirildiğini ifade eden Gül, bu çalışmalara kurum ve kuruluşların da destek verdiğini söyledi.

Eğitimde fiziksel eksikliklerin giderilmesi için kentte büyük bir dayanışmanın olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"İnşallah 60 bin tabletle beraber kentimizdeki yavrularımız biraz daha rahatlamış olacaklar. TEKNOFEST'in paydaşları olarak bu kampanyaya destek verilirken aslında her tabletin bin lira tutacağı varsayıldı ve onun için 60 bin rakamını çıkardık ama Gaziantepliler en iyisini almak için bin 280 liralık tableti beğendiler. İlk yola çıkarken belediyelerimiz, OSB yönetimi ayırdığı bütçenin yaklaşık olarak yüzde 25 fazlasını verdi."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep modelinin birlikte iş yapma modeli olduğunu ve Türkiye'ye bu anlamda örnek gösterildiklerini söyledi.

Eğitim konusunda hassas olduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Daha önce Güvenli Okul Projesi yaptık ve bunun bize maliyeti yaklaşık 6 milyon liraydı ama söz konusu çocuksa, eğitimse 'Bizim için olmazsa olmaz.' diyoruz. Eğitim bizim en hassas noktamızdır. Nasıl 'Maskem olmadığı için pandemide maske takamıyorum.' diyen bir çocuk kalmasın diye 15 günde 15 milyon maske dağıttıysak eğer 'Tabletim olmadığı için bilgiye ulaşamıyorum.' diyen bir çocuk olursa bizim canımız yanar, yüreğimiz sızlar. Buna fırsat vermemek için bütün imkanlarımızla bu kampanyanın içinde olduk."

Törene AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak ve Ahmet Uzer, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Cıncıkcı katıldı.

Törenin ardından 60 bin tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için görevlilere teslim edildi.

GAZİANTEP - 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımı için tören düzenlendi
GAZİANTEP - 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımı için tören düzenlendi
GAZİANTEP - 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımı için tören düzenlendi
GAZİANTEP - 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımı için tören düzenlendi

Gaziantep, Şahinbey, Tablet, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımı için tören düzenlendi - Son Dakika


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