Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
02.12.2025 01:41
Gaziantep'te kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 genç feci şekilde can verdi. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan ve park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Araban ilçesi Kale Mahallesi TMO önünde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi - Son Dakika
