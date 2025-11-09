Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı - Son Dakika
3-sayfa

Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep\'te Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı
09.11.2025 21:48
Haber Videosu

Gaziantep Şahinbey'de halk otobüsü şöförü, otobüste tartıştığı ve darp ettiği iddia edilen yaşlı adamın yakınları tarafından feci şekilde dövüldü. Olay anı ise saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü ile otobüste bulunan yaşlı bir yolcu arasında ani fren nedeniyle tartışma yaşandı.

YAKINLARI ÖNÜNÜ KESTİ, MEYDAN DAYAĞI ATTI

7 Kasım'da meydana gelen olayda, tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, yaşlı adamın el parmağı kırıldı. Olayın ardından yaşlı adamın yakınları, 8 Kasım günü otobüsün önünü keserek otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, 4-5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise saniye saniye otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında şahıslar yolcu otobüsüne de zarar verdi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Gaziantep, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

