Gaziantep\'te Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü ile otobüste bulunan yaşlı bir yolcu arasında ani fren nedeniyle tartışma yaşandı.
7 Kasım'da meydana gelen olayda, tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, yaşlı adamın el parmağı kırıldı. Olayın ardından yaşlı adamın yakınları, 8 Kasım günü otobüsün önünü keserek otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, 4-5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi.
O anlar ise saniye saniye otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında şahıslar yolcu otobüsüne de zarar verdi.
Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
