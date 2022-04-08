Gaziantep'te, İtalyan sanatçı Pistoletto'nun "Üçüncü Bahçe" eseri tanıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te, İtalyan sanatçı Pistoletto'nun "Üçüncü Bahçe" eseri tanıtıldı

08.04.2022 13:37

Dünyaca ünlü sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun Hitit ve Roma dönemine ait taşlarla oluşturduğu barışın ve birlikte yaşamın sembolü "Üçüncü Bahçe" eseri, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde tanıtıldı.

Dünyaca ünlü sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun Hitit ve Roma dönemine ait taşlarla oluşturduğu barışın ve birlikte yaşamın sembolü "Üçüncü Bahçe" eseri, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde tanıtıldı.

Karkamış Arkeopark'ın girişinde düzenlenen etkinlikte, bölgedeki kazılarda bulunan Hitit ve Roma dönemine ait tarihi taşlarla, Michelangelo Pistoletto'nun güçlü görsel ve duygusal etkiye sahip "Üçüncü Bahçe" eseri oluşturuldu. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 5 metre enindeki eserde, sonsuzluk işaretinden esinlenilerek 3 daire yan yana görülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eserin tanıtımı için düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, Karkamış'ın insanlık tarihine ev sahipliği yapmasından dolayı büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Üçüncü Bahçe'de küresel bir vizyon ve bireysel sorumluluk var. Aslında hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Dünyada barış istiyoruz. Kardeşlik ve sevgi istiyoruz. 'Barış kalpte başlar.' diyor Hz. Mevlana. Bu coğrafyanın yemeği de kültürü de acılı. Artık biz bu coğrafyada acı istemiyoruz. Burada Üçüncü Bahçe eserine konu olan bu taşların barışı inşa ederek kalıcı hale getirmesini istiyoruz. Biz geleceğe köprüyüz. Geçmişten aldığımız bu tarihi antik kenti geleceğe taşımak istiyoruz. Geleceğe taşırken de torunlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak istiyoruz. İşte bireysel sorumluluk budur. Bir birey olarak hem tarihe hem geçmişe karşı sorumluyuz."

Tarihi taşların sanatla bütünleştiğini ifade eden Şahin, "Antik kentlerin en güzel eserleri bu bölgeden çıkıyor. Aynı zamanda çok stratejik bir yer. Bütün medeniyetler bu bölgede güçlü olmak istiyor. Göçün, savaşların ve gücün merkezi. İnsanlık tarihini, Pistoletto'nun eseriyle birleştirilen Hitit ve Roma dönemine ait bu taşlarda görebiliyorsunuz. Bugün bu taşlar sanatla bütünleşti." diye konuştu.

Üçüncü Bahçe, birlikteliği ve barışı anlatıyor

Törene çevrimiçi katılan Pistoletto ise "Birinci Bahçe"nin insanoğlunun kendini güvence altına alması için koruma amaçlı oluşturulduğunu anlatarak, "Daha sonra insanoğlu müdahalesiyle oluşturulan ikinci bahçeyle birinci bahçe arasında çatışma meydana gelmiştir. Üçüncü bahçede bu çatışma dolayısıyla meydana getirildi. Amaç, ilk iki bahçenin uyumsuzluklarını ve benzerliklerini bir araya getirerek birleştirici bir nitelik taşımak. Dünyanın dört bir yanında birlikteliği ve barışı anlatan Üçüncü Bahçe sembolü, dünya üzerinde yayılması bizler için büyük bir mutluluk ve heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Sanat tarihçisi ve eser elçisi Silvia Evangelisti, sanatçı Pistoletto'nun dünya çapında birçok ödülü olduğunu belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Dünya çapında bir sanatçı. Japonya'da aldığı ödül de Nobel ödülleriyle karşılaştırılabilecek güçte. Üçüncü Bahçe eserinin en tanınmış olanı Birleşmiş Milletler Ofisi bahçesinde bütün ülkelerden elde edilen taşlarla yapıldı. Bu yönüyle Karkamış'taki eserle benzerlik taşıyor. Çünkü Roma ve Hitit dönemine ait taşlar aynı zamanda Türkiye'nin 81 ilinden izler taşıyor. Umuyorum ki bu eser sürdürülebilirliğin, barışın ve birlikte yaşamanın sembolü olur."

Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti, Türk-İtalyan kazı ekibi iş birliği çalışmalarıyla Gaziantep'te çok önemli işlere imza atmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Programda Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İtalya Fahri Konsolosu Mehpare Şayan Kileci, Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Türk-İtalyan Karkamış kazı ekibi ve akademisyenler yer aldı.

Kurdele kesilmesinin ardından katılımcılar eseri inceledi.

Gaziantep'te, İtalyan sanatçı Pistoletto'nun Üçüncü Bahçe eseri tanıtıldı
Gaziantep'te, İtalyan sanatçı Pistoletto'nun Üçüncü Bahçe eseri tanıtıldı
Gaziantep'te, İtalyan sanatçı Pistoletto'nun Üçüncü Bahçe eseri tanıtıldı
Gaziantep'te, İtalyan sanatçı Pistoletto'nun Üçüncü Bahçe eseri tanıtıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, İtalyan sanatçı Pistoletto'nun 'Üçüncü Bahçe' eseri tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te, İtalyan sanatçı Pistoletto'nun "Üçüncü Bahçe" eseri tanıtıldı - Son Dakika
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