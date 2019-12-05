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Gaziantep'te kültür-sanat

6 saat önce

Konya Devlet Tiyatrosu "Gün Anneme Gebe-Nefes" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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Konya Devlet Tiyatrosu "Gün Anneme Gebe-Nefes" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ceren Olpak ve Gülsüm Çiçekçi'nin yazdığı, Defne Yalnız'ın yönettiği oyunda, Şebnem Büyükalkan rol alıyor.

Oyunda, yaşam ve ölüm arasına sıkışmış sancılı bir sorgu dönemi geçiren bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Oyun, 13 Aralık Cuma saat 20.00'de, 14 Aralık Cumartesi 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde sergilenecek.

Dostlar Tiyatrosu da "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı oyunu, Gaziantepliler için sahneleyecek.

Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan "Bir Delinin Hatıra Defteri", 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve Türkiye'de ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri üç kez, üç değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun yıl dönümü kutlaması çerçevesinde gündeme geliyor.

Genco Erkal'ın sahneleyeceği Gogol'un toplumsal kara mizah başyapıtı bir kez daha güldürürken düşündürecek.

Oyun, 10 Aralık Salı saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sahnekarlar Tiyatrosu ise "İkinin Biri" adlı oyunu sahneleyecek.

Ray Cooney'in yazdığı, Bora Severcan'ın yönettiği, oynadığı oyunda, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Zuhal Yalçın, Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz ve Rabia Armağan rol alıyor.

Muhafazakar parti bakan yardımcısı Richard Willey'in başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Richard, muzır yasasının tartışılacağı toplantı için birkaç geceliğine eşiyle birlikte Westminister Oteli'ne kalmaya gider. Ancak Richard'ın bu iş gezisi sırasında planladığı başka şeyler vardır. Özel kalem müdürü George, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin yardımıyla her kapının ardından başka bir karmaşa çıkar."

Oyun, 11 Aralık Çarşamba saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde izlenebilecek.

Devlet Tiyatroları, Aralık, Konya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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