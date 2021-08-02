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Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu - Son Dakika

Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu

02.08.2021 18:32
Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Antep Harbi'nin sembollerinden biri olan Şahinbey'in anısına düzenlenen mektup yarışması ve şehrin kültürü ile tarihini günümüz dünyasının popüler rap müziğiyle harmanlamak için hazırlanan Gaziantep ve...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Antep Harbi'nin sembollerinden biri olan Şahinbey'in anısına düzenlenen mektup yarışması ve şehrin kültürü ile tarihini günümüz dünyasının popüler rap müziğiyle harmanlamak için hazırlanan Gaziantep ve Gaziantep Savunması temalı müzik yarışmasında kazanan isimler ödüllerine kavuştu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortaklaşa hareket ederek "Gaziantep'in Bayrak Şehidi Şahin Bey'e Mektup" ve "Gaziantep ve Gaziantep Savunması Temalı Rap Müziği Yarışması" adlı organizasyonlarında derece alan isimlerin ödüllerine alması için Meclis Toplantı Salonu'nda tören gerçekleştirdi. Törende rap şarkılarını seslendiren yarışmacılar büyük bir beğeniyle dinlenirken Şahinbey için yazılan mektuplar okunduğu sırada ise salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Antep Harbi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirilen "Gaziantep'in Bayrak Şehidi Şahin Bey'e Mektup" yarışmasında 12-17 yaş ile 18 yaş ve üzeri kategorilerinde toplam 512 katılımcı mektup gönderdi. İki kategoride kabul edilen yarışmada; 12-17 yaş arası grupta toplamda 414 kişi, 18 yaş ve üstü grupta ise 98 kişi mektubunu kaleme aldı. 12-17 yaş arası kategoride, Derya Gülerim birinci olurken Gülerim'i, İlayda Gümüş ve Elif Tabur takip etti. 18 yaş ve üstü kategoride de Yunus Emre Kurt birinci sıraya yerleşirken Kurt'u Ahmet Şahin ve İbrahim Halil Karababa izledi.

Gençlerin serbest zamanlarını olumlu olarak değerlendirmek amacıyla organize edilen "Gaziantep ve Gaziantep Savunması Temalı Rap Müziği Yarışması" nda da başvurusu alınan 68 kişi arasında yarışma şartnamesine uymayan eserler elendi ve puan sıralamasında yüksek olan yarışmacılardan Ali Naki Yıldız birinci, Suat Demirkıran ikinci ve Begüm Elalmış ise 3'üncü sıraya oturarak ödül almaya hak kazandı.

"Gaziantep artık, bireysel başarıda Türkiye çapında derece yapan nesle sahip"

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Halkın meclisine hoşgeldiniz. Çok özel misafirlerimizsiniz. Siz gençlerimiz aydınlık geleceğimizsiniz. Milletvekillerimiz gerek ulusal gerekse de yerel anlamda gece-gündüz demeden çalışıyor. Şehre dair, büyük bir mücadele verilerek önemli işlere imza atılıyor. İnsan yetiştirmek, beşeri sermaye artık en büyük gücümüz. Pandemi sürecinde, ne kadar çok altının, petrolün varsa o kadar zenginsin algısı kırıldı. Yetişmiş insan gücünün önemi ortaya çıktı. 2 milyon bize emanet. Çok genç bir nüfusumuz var. Gaziantep artık bireysel başarıda Türkiye çapında derece yapan nesle sahip. Her bir çocuğumuzda ayrı bir başarı hikayesi var. Türkiye'nin sayısal alanda 61'inci sırada bulunan gencimiz Gaziantepli. Çocuğumuzun ailesiyle görüştüğümüzde çalışma kitaplarının alınması sürecinde ne kadar zor bir dönemden geçtiklerini öğrendik. Ama gencimiz bu zorlu geçim sıkıntılarını aşarak Türkiye derecesi yaptı. Her gencimiz dediğim gibi ayrı bir başarı hikayesi yazmış. Onlar başarınca biz de verdiğimiz mücadelelerin meyvesini toplamış oluyoruz. Biz, 'Sanayi Şehri Gaziantep' diyorduk. Artık eğimin de şehriyiz. Ben aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği başkanı olarak gözlemliyorum. Bizim bütün belediyelerimiz insana yatırım yapıyor. Alt yapı belediyeciliği bitti, sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Artık kim gencine, insanına yatırım yaparsa yeni nesil belediyecilikte önemli bir yol kat etmiş olacak. 21'inci yüzyıl veri yüzyılıdır. Veriyi değere dönüştürmek de ayrı bir başlıktır. O yüzden insana yatırım yapmaktan kendimizi alıkoymamalıyız" dedi.

"Ecdadımız, büyük bir mücadele vererek bu vatanı bizlere hediye etti"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, çok önemli bir şehirde yaşadıklarını dile getirerek, "Şehrimizin önündeki Gazi unvanı dünyada bir şehrin sahip olabileceği en değerli şeydir. Tabi bu kolay kazanılmadı. Şahinbeyler, Şehitkamiller ve nice kahramanlarımız büyük bir mücadele vererek bu vatanı bizlere kanlarıyla koruyarak hediye ettiler. Bizim de bu mücadeleye layık olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Milli mücadelemizin tekrar tekrar anımsatılması büyük bir değerdir"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, böylesine anlamlı bir törende gençlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü konuşmamın başında teşekkür etmek istiyorum. Tarihi, milli mücadeleyi tekrar tekrar anımsatılması büyük bir değerdir. Anılarımızı yaşatmak ve kurtuluş mücadelesindeki ecdadımıza olan vefa borcumuzu ödemek adına gerçekleştirilen bu törende emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ayrıca jüri üyelerimizin de bu zorlu eleme sürecinde verdikleri emekler, muhakkakki takdire şayandır. Milli mücadele bizim için çok önemli. Ülkemizin için de öyle ancak şehrimiz için ayrı bir öneme sahip. Milli mücadele ruhunu devamlı yaşatmak, diri tutmak onlara olan borcumuzu ödemek ve bunun yanında milli mücadele ruhunu yeşerterek ileriye götürmek bizim için elzemdir" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'te eğitimde olağanüstü bir başarının gerçekleştiği bir yıl içindeyiz"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise yarışmalarda derece alanları tebrik ederek, "Gaziantep artık bugünden itibaren bilim, kültür, eğitim, sanat ve spor şehri. Bu yolda çok ciddi adımlar atılarak başarılar hayata geçirildi. YKS sonuçlarıyla ilgili olarak yaklaşık 5 gündür çok güzel bir çalışmanın içerisindeyiz. Önceki YKS sonuçlarıyla mukayese ettiğimizde olağanüstü başarıların olduğu bir yıl geçiriyoruz. İnşallah bununda devamlılığını sağlayacağız. Bütün bunlarla beraber spor çatısı altında milli eğitim müdürlüğümüzün büyükşehirle beraber yürüttüğü çok güzel çalışmalarımız var. Yaz tatili boyunca öğrencilerimizin "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bütün spor ve kamp alanlarını, müzelerini çocuklarımıza ücretsiz olarak açtık. Kültür alanında da her zaman iş birliğimiz çok ciddi boyutta devam etmekte. Bugün iki yarışma etkinliği için bir aradayız. Bunlar, 'Gaziantep'in Bayrak Şehidi Şahin Bey'e Mektup' ve 'Gaziantep ve Gaziantep Savunması Temalı Rap Müziği Yarışması'. Bu yarışmada derece alan katılan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay yer aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu
Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu
Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu
Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu
Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu
Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, RAP, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziantep'te mektup ve rap yarışmalarında derece alanlar ödüllerine kavuştu - Son Dakika


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