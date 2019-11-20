Gaziantep Teknopark'a ikincilik ödülü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı 2019 Teknopark Endeksi'nde Gaziantep Teknopark en iyi gelişme gösterenler kategorisinde ikinci oldu. Gaziantep Teknopark'ın ödülünü GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan'ın elinden aldı.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) ile Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde yürütülen projelerin sonunda ortaya konan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyu ile paylaşılması ve başarılı merkezlere ödül verilmesi amacıyla, 7.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni gerçekleştirildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "7.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezleri Ödül Töreni" başta teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri olmak üzere Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin önemli aktörlerini bir araya getirdi. Kamu kuruluşları ve özel sektörün de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte başarılı Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ve Ar-Ge merkezlerine çeşitli kategorilerde ödül verildi.



En iyi gelişen 2. teknopark



Gaziantep Teknopark en iyi gelişme gösterenler kategorisinde 2. oldu. Ankara Congressium'da gerçekleşen törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank'ın takdim ettiği ödülü Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin birlikte aldı.



Ödülü değerlendiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Teknoparkımızın en iyi gelişme gösterenler kategorisinde 2. olmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve Teknopark çalışanlarımızı tebrik ediyorum. İlerleyen yıllarda Teknopark'ımızın Ar-Ge satış ve ihracat gelirlerini arttırarak bu başarıları yenileriyle taçlandıracağız' diye konuştu.



Tebrik yağdı



Gaziantep Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Teknopark'ın kazandığı bu başarı bürokrasi ve iş dünyasının beğenisini aldı. Aralarında Gaziantep Valisi Davut Gül, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile çok sayıda girişimci Gaziantep Teknopark'ın başarısını kutladı. Rektör Gür de kutlama mesajlarına teşekkürle cevap verdi. - GAZİANTEP