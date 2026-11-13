Gaziantep\'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde fenalaşan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy, hastaneye kaldırıldı. İlk haberlerde kalp krizi geçirdiği öne sürülen Aslansoy, yaptığı açıklamada tansiyon düşmesine bağlı kısa süreli baygınlık yaşadığını duyurdu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde korku dolu anlar yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy, program sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Tören alanında bulunan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Aslansoy'a ilk müdahaleyi yaptı.

42 PROJENİN AÇILIŞ TÖRENİNDE RAHATSIZLANDI

Olay, Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'nda meydana geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in katılımıyla düzenlenen 42 eserin toplu açılış ve temel atma programı kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik sırasında rahatsızlanan Hakan Aslansoy için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Aslansoy, tedbir amacıyla müşahede altına alındı.

KALP KRİZİ İDDİALARINI YALANLADI

Aslansoy'un fenalaşmasının ardından bazı haberlerde kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Ancak Şehitkamil Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastanede yapılan tetkiklerin ardından rahatsızlığın kalp krizi olmadığının belirlendiği ifade edildi.

Hakan Aslansoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalp krizi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Tansiyon düşmesine bağlı kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Şu an hastanedeyim ve sağlık durumum iyi” ifadelerini kullandı.

Aslansoy, kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.