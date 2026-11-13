Gaziantep'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep\'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep\'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu
Haber Videosu

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin toplu açılış töreninde yaşanan sağlık sorunu kısa süreli paniğe neden oldu. Program sırasında aniden fenalaşarak yere yığılan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk anda kalp krizi geçirdiği sanılan Aslansoy, daha sonra yaptığı açıklamayla rahatsızlığının nedenini duyurdu.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde fenalaşan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy, hastaneye kaldırıldı. İlk haberlerde kalp krizi geçirdiği öne sürülen Aslansoy, yaptığı açıklamada tansiyon düşmesine bağlı kısa süreli baygınlık yaşadığını duyurdu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde korku dolu anlar yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy, program sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Tören alanında bulunan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Aslansoy'a ilk müdahaleyi yaptı.

Gaziantep'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu

42 PROJENİN AÇILIŞ TÖRENİNDE RAHATSIZLANDI

Olay, Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'nda meydana geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in katılımıyla düzenlenen 42 eserin toplu açılış ve temel atma programı kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik sırasında rahatsızlanan Hakan Aslansoy için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Aslansoy, tedbir amacıyla müşahede altına alındı.

KALP KRİZİ İDDİALARINI YALANLADI

Aslansoy'un fenalaşmasının ardından bazı haberlerde kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Ancak Şehitkamil Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastanede yapılan tetkiklerin ardından rahatsızlığın kalp krizi olmadığının belirlendiği ifade edildi.

Gaziantep'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu

Hakan Aslansoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalp krizi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Tansiyon düşmesine bağlı kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Şu an hastanedeyim ve sağlık durumum iyi” ifadelerini kullandı.

Aslansoy, kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Yerel HaberlerKalp KriziŞehitkamilGaziantepSon Dakika

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
Fatih’te iki kadını sokakta darbeden şüpheliler gözaltına alındı Fatih'te iki kadını sokakta darbeden şüpheliler gözaltına alındı
Restoranda 83 bin TL’lik hesap: Fatih Terim’in ödeme yöntemi konuşuluyor Restoranda 83 bin TL'lik hesap: Fatih Terim'in ödeme yöntemi konuşuluyor
Sergen Yalçın’ın kolunda servet yatıyor Fiyatı inanılmaz Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz
YÖK Başkanı Erol Özvar’ın önerisine sert tepki: Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan mı YÖK Başkanı Erol Özvar'ın önerisine sert tepki: Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan mı?
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:56
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 21:39:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Gaziantep'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android