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Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE - Son Dakika

Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

30.07.2021 09:33

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor.

*- İlçede 6 farklı noktada gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları, günün ağarmasıyla hızlandı.

*- Bölgede bulunan 4 bakan, çalışamları koordine ediyor.

Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipler ile 19 ilden gelen söndürme ekipleri çalışmalara katıldı.

ÇOK SAYIDA HAYVAN ÖLDÜ

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi. İlk tespitlere göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan ölürken, 6 bin dekar tarım arazisi ve ağırlıklı muz serası olmak üzere 500 dekar serada zarar meydana geldi. 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi, 18 köy tahliye edildi, 8 köy tamamen yandı. 1 insansız helikopter, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracının yanında yaklaşık 1000 personel ile müdahale edildi. Yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Gardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 183 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.

YANGIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

3'üncü gününe giren yangın, ilçede 6 noktada etkisini sürdürüyor. Gece boyunca söndürme çalışmaları yürütülen Saraçlı, Sevinç, Yaylaalan, Tilkiler, Yavrudoğan Kırlı mevkii ve Gebece'deki yangınlara, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahale de başladı.

BAKANLAR ANTALYA'DA

Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah helikopterle yanan alanlarda inceleme yaptı. Bakan Pakdemirli'nrin yanı sıra ilçede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bu sabah Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI

Yangının kontrol altına alındığı Evrenseki Kalemler, Yeniköy Şişeler, Evrenler Yavşı, Çubukören Bucakşıhlar, Oymapınar Karaca, Güzelyalı Selimli, Kirtensülek Ulukapı ve Demirciler Karaöz mevkilerinde soğutma çalışması yapılıyor.

BAŞKAN BÖCEK MANAVGAT'TA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığını anlattı. Dün akşam üstüne doğru poyrazın azalmasıyla söndürmeye biraz daha yaklaşıldığını kaydeden Başkan Böcek, yangı mücadelesine 253 araç ve 1146 personelle destek verdiklerini, genel sekreter, daire başkanları ve diğer çalışma arkadaşlarıyla bölgede görev başında olduklarını dile getirdi.

Yangını en kısa sürede söndürmek istediklerini dile getiren Böcek, "Çünkü içimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunun yanında tabi ki ormanda bir sürü canlımız var, onlar yandı" dedi.

33 JENERATÖRLE SU VERİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak burada bulunan bütün vatandaşların dertlerine derman olmak için yapılabilecek ne varsa gereğinin yapıldığını dile getiren Böcek, bölgede elektrik olmaması nedeniyle su sıkıntısı olduğunu belirterek, "33 jeneratörümüzle su vermeye çalışıyoruz" dedi.

EVLERİNDEN 700 KİLOMETRE UZAKTA

Manavgat'ta 3'üncü günde devam eden yangına müdahale için Türkiye'nin birçok ilinden gelen ekipler, yangının başladığı günden bu yana canlarını hiçe sayarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Ekipler zaman zaman alevlerin arasında kalsalar da gece gündüz demeden çalışıyor. Yalova Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 5 ekip ve arazöz, 700 kilometre uzaklıktaki Manavgat'a yaklaşık 10 saatlik yolculuk sonrasında ulaştı. Geldikleri günden bu yana alevlerle mücadele eden Bilal Avcı, Mustafa Kaynar, Ahmet Demirtaş, Hüseyin Arslan ve Serdar Tuhal'dan oluşan ekip, Yaylaalan Mahallesi'ndeki yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için sabah saatlerine kadar mücadele etti.

ARAZÖZ ÜZERİNDE KAHVALTI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yakıt ikmali için mahalle içerisinde duran ekip, yakıt tankerini beklerken arazözün üzerinde kahvaltı yapmak için yanlarındaki çaydanlıkla çay demledi. Bu sırada dumandan ve alevlerin arasındaki sıcaktan gözleri kuruyan ekip üyeleri, sağlık ekiplerinden aldıkları göz damlasını da birbirlerinin gözüne damlattı. Bölgede dağıtılan sandviçleri kahvaltıda demledikleri çayla birlikte yiyen ekip, yakıt ikmalinin ardından İbradı yolu üzerinde yangının devam ettiği noktaya doğru yola çıktı.

Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE - Son Dakika


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