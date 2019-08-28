Gazze'de patlamalar 3 Filistinli polis hayatını kaybetti

Filistin, (DHA)- Gazze'de 2 ayrı polis kontrol noktasında meydana gelen patlamalarda 3 Filistinli polis hayatını kaybetti.

Patlamalar Gazze'de Tel el-Hava ile Şeyh Aclin bölgesinde polis kontrol noktalarında meydana geldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamalarda 3 Filistinli polisin hayatını kaybettiği; çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz Gazetesi, ilk patlamanın motosikletteki bir düzeneğin havaya uçurulması ile gerçekleştiğini ve 2 polisin hayatını kaybettiğini; bir Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. Gazete, ikinci patlamanın bir saatten az bir zaman sonda meydana geldiğini, bir polisin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Gazete güvenlik güçlerinin alarma geçirildiğini vurguladı.

Saldırının ardında kimin olduğuna dair henüz açıklama yapılmadı.