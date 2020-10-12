Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için çalışıyoruz - Son Dakika

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için çalışıyoruz

12.10.2020 23:39
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için çalışıyoruz, System.String[]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için Kahire yönetimiyle görüşmelere devam ettiklerini duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için Kahire yönetimiyle görüşmelere devam ettiklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, Hamas'a bağlı El- Aksa televizyonuna verdiği demeçte, Refah Sınır Kapısı'nın mart ayından bu yana kısmi olarak faaliyet gösterdiğini, bu durumun da seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar için sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

Buzum, sınır kapısının, güvenlik ve sağlık tedbirlerine uygun olarak daimi şekilde yeniden açılması için Mısır tarafıyla görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Sözcü Buzum ayrıca, ülke dışına çıkmak zorunda olan 4 bini aşkın kişinin bulunduğunu, çok sayıda kişinin de Gazze'ye dönüş için beklediğini sözlerine ekledi.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Yurt dışında mahsur kalan Filistinlilerin dönüşü için mart ayından bu yana tek taraflı olarak birkaç kez açılan sınır kapısı, 27 Eylül'de de çift yönlü açılmıştı.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi; Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.

Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

İçişleri Bakanlığı, Kahire, Gazze, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için çalışıyoruz - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fuhuş çetesinin kaçırdığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti
Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi         
23:21
Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı         
22:37
Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş         
22:05
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 23:53:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei