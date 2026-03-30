Gece yarısı cesedi bulunan şahsın boğulma anı kamerada

30.03.2026 09:42
Malatya'da gölet kenarında bulunan erkek cesedi bölgede geniş yankı uyandırırken, şahsın boğulma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yüzme bilmediği için suya giremeyen bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde sudaki şahsın son anları yer aldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde arkadaş grubu ile bölgeye gezmeye giden bir kişi su içerisinde bir şahsı fark etti. Cep telefonu kamerası ile şahsı kayda alan kişi sudan çıkması için çağrıda bulunsa da sonuç alamadı. 

KAYITTA SKANDAL SÖZLER

Yüzme bilmedikleri için suya giremeyen vatandaşlar, bir süre sonra şahsın hareketsiz şekilde su yüzeyinde kaldığını gördü. Boğulma anlarını kayda alan kişilerin "Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin" ifadelerini kullandıkları konuşma ise büyük tepki çekti.

GÖRÜNTÜLERİ YOLLADILAR

Bölgeden ayrılan şahıslar daha sonra sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları Cahit Zafer Leventoğlu'na durumu anlatarak kayda aldıkları görüntüleri gönderdi. Leventoğlu'nun ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Şahsın suya kendi isteğiyle mi girdiği yoksa düştüğü mü henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şahsın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, Son Dakika

