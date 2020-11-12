Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Düzce'de ziyaretlerde bulundu - DÜZCE - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Düzce'de ziyaretlerde bulundu - DÜZCE

12.11.2020 18:41

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Düzce'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Düzce'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Davutoğlu, ilk önce 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı.

Daha sonra D-100 kara yolu Gökçe köyü mevkisindeki restoranda basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, depremin acısını derinden hissettiklerini belirterek, "Bugün Kaynaşlılı ve Düzceli hemşehrilerimizle bir araya gelerek bu acıyı paylaşmak istedik. Deprem, Türkiye'de coğrafyamızın bir gerçeğidir. Güzel vatanımızın çok güzel özelliklerinin yanında deprem gerçeğinin farkında olarak hepimizin yaşaması lazım. Vatandaşlarımıza olan mesajımız şudur; hepimiz bu gerçeğin farkında olarak deprem bilinciyle ve 'Bir gün depremle karşılaşabilirim.' düşüncesiyle yaşamak durumundayız." diye konuştu.

"Türkiye erken seçim atmosferine girmiştir"

Bir basın mensubunun "Erken seçim öngörüyor musunuz?" sorusu üzerine Davutoğlu, normal şartlarda erken seçimin Cumhurbaşkanının vereceği karara bağlı olduğunu ve 2023 yılında beklendiğini belirterek, "Türkiye'de erken seçim hukuken zor görünse de psikolojik olarak Türkiye erken seçim atmosferine girmiştir. Ne zaman olur, onu göreceğiz. Şartların oluşmasına bağlı. Bunun 2020 içinde olması büyük ihtimaldir." dedi.

Davutoğlu, partilerinin büyük kongrelerini yaptığını aktararak, "Partimiz 1 Mayıs'tan sonraki her seçime girme hakkı kazanmıştır. Yani şu anda Türkiye'de bir seçim pusulası oluştuğunda artık Gelecek Partisi var, 6 aylık bekleme süresi sonrasında. Biz seçime hazırız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Davutoğlu, kent merkezinin en işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlarla görüşerek esnafı ziyaret etti.

Davutoğlu, ardından 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen Cihan Aksarı'nın ailesine de ziyarette bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Düzce'de ziyaretlerde bulundu - DÜZCE
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Düzce'de ziyaretlerde bulundu - DÜZCE
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Düzce'de ziyaretlerde bulundu - DÜZCE
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Düzce'de ziyaretlerde bulundu - DÜZCE

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Türkiye, Düzce, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Düzce'de ziyaretlerde bulundu - DÜZCE - Son Dakika


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