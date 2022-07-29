Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Temmuz'da TRT ekranlarında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN YÜREĞİMLE KONUŞACAĞIM"

Geldiği makamlara emek harcayarak ulaştığını kaydeden Davutoğlu, "Sn. Erdoğan gelin, yüzleşelim! Siz promter kullanın, ben yüreğimle konuşacağım" notu ile 26 Temmuz'da katıldığı televizyon programındaki konuşmasının bir kısmını paylaştı.

"HUKUKİ DAVA AÇMAYI DA DÜŞÜNÜYORUM"

Davutoğlu, videoda şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanının en büyük zaafı kibri, mutlak kudretti kendinde görmesi. Sahih bir Müslümanda olmaması gereken özellikler. Fatih, kadı önünde ayakta hesap verdi değil mi? O zaman Tayyip Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak. İhanet kavramını doğrudan şahsıma yönelik söylediği anda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapmış biri olarak hukuki dava açmayı da düşünüyorum. Varsa elinde bir delil çıkarsın beni Divan-ı Harp'te yargılasın. Müslüman emin olan kişidir. Siz adalete ihanet ettiniz Sayın Erdoğan. Bakın çok ağır ve acı bir şey söyleyeceğim size, sizden emin değiller en yakınınızdakiler emin değil. Temiz siyaset, beytülmal…

"BEN GELDİĞİM HİÇBİR YERE EMEKSİZ GELMEDİM"

Hz. Ömer hesap vermeye hazırdı kılıcını çektiler. biz kılıç çekmedik sadece, 'Sayın Cumhurbaşkanı işler yanlış gidiyor Sayın Cumhurbaşkanım' dedik. Hain ilan edildim. Hz. Ömer o kılıç çeken ashaba hain mi dedi? Sizin gibi düşünmeyen herkes hain mi? Tayyip Erdoğan'ın zihnindeki sadakat; körü körüne kendisine, şahsına sadakat… Asla benim sadakatim hesap vereceğim Allah'a, hukukuna hesap vereceğim millete ve inandığım değerleredir. Ben geldiğim hiçbir yere emeksiz gelmedim. Tırnaklarımla geldim. Uykusuz gecelerle geldim, çileli yolculuklarla geldim. Bedel ödeyerek geldim. Ne bir beyzadenin oğluyum ne de arkamda sermaye var. Toros Dağlarında bir babanın gurbet acılarıyla büyüdüm. 4 yaşımda kaybettiğim anama borçluyum ben helal sütü, daha sonra da beni büyüten anama borçluyum helal lokmayı. Başka kimseye diyet borcum yok.

"SAYIN ERDOĞAN'A ÇAĞRIMDIR: YÜZLEŞELİM"

Bizler ayrıldıktan sonra Tayyip Erdoğan'daki değişimi herkes görsün. İstediği soruları sordursunlar. O promter kullansın, ben hiçbir şey kullanmayacağım. Yüreğimle konuşacağım. Yüzleşmeye hazırım. Sayın Erdoğan'a çağrımdır: Yüzleşelim. Meydan okuyorum. Yüzleşelim."