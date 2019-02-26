Gelenek Bozulmadı

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1 saat önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Üniversiteler Ligi (Ünilig) sona erdi.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Üniversiteler Ligi (Ünilig) sona erdi.

Ünilig'de Atatürk Üniversitesinin hem Erkek, hem de Kadın Buz Hokeyi Takımları müsabakaları namağlup bitirerek şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Buz Hokeyi müsabakaları sona erdi. Bu yıl 5.'si düzenlenen ve Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversiteler Ligi Buz Hokeyi müsabakalarında Atatürk Üniversitesi hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon olarak büyük sevinç yaşattı.

Ünilig Buz Hokeyi müsabakalarına, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi erkek ve kadın buz hokeyi takımları katıldı.

Atatürk Üniversitesi erkek takımı final de karşılaştığı İstanbul Üniversitesini 11-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Kadın takımı ise yine aynı başarıyı göstererek Ankara Üniversitesini 4-0 yendi.

Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Erkek ve Kadın Takımları namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Erkekler kategorisinde İstanbul Üniversitesi 2. Ege Üniversitesi 3. Olurken, kadınlarda ise Ankara Üniversitesi 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 3. oldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:34 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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