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Son Dakika Güncel Genç belediye meclisinden harekata destek

Genç belediye meclisinden harekata destek

21 dakika önce

Bingöl'ün Genç ilçe belediye meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.

Genç belediye meclisinden harekata destek, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçe belediye meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destekler devam ediyor. Bu kapsamda bir araya gelen Genç belediye meclis üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.


Meclis üyeleri adına basın açıklamasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, "Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/ YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir"dedi. - BİNGÖL

Barış Pınarı Harekatı, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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