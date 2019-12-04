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Genç güreşçilerden şampiyonluk sözü

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Yavuz Selim Ayaz ve İsmail Demirel isimli güreşçi öğrenciler, Ankara'da yapılan Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş grup müsabakalarında dereceye girerek, İstanbul'da yapılacak olan Türkiye güreş şampiyonasına...

Genç güreşçilerden şampiyonluk sözü, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Yavuz Selim Ayaz ve İsmail Demirel isimli güreşçi öğrenciler, Ankara'da yapılan Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş grup müsabakalarında dereceye girerek, İstanbul'da yapılacak olan Türkiye güreş şampiyonasına katılma hakkı kazandığı bildirildi.


Simav Anadolu İmam hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokole bağlı olarak Türkiye Güreş Federasyonu ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası grup müsabakaları sona erdi. Ankara, İstanbul, Mersin ve Bingöl gruplarından bin 500 güreşçinin ter döktüğü müsabakalar sonunda, grekoromen stilde 7 sporcu ile katılım sağlayan okulumuz öğrencilerinden 72 kiloda Yavuz Sultan Ayaz, 65 kiloda İsmail Demirel İstanbul'da yapılacak olan Türkiye güreş şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Güreş antrenörümüzü, teknik ekibi, güreş takımımızı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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