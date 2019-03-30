Son Dakika Haberleri: Genç İletişimcilerden Irkçılığa ve Terörizme 'Dur' de Kampanyası

Genç İletişimcilerden Irkçılığa ve Terörizme 'Dur' de Kampanyası

12 dakika önce

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği, Yeni Zellanda'da meydana gelen ırkçı terör saldırısının ardından kısa film hazırladı.

Genç İletişimcilerden Irkçılığa ve Terörizme 'Dur' de Kampanyası, System.String[]
Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği, Yeni Zellanda'da meydana gelen ırkçı terör saldırısının ardından kısa film hazırladı. Videoda farklı ülkelerden öğrenciler "Irkçılığa ve terörizme dur" diyerek farkındalık oluşturdu.

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) öğrencilerince Yeni Zellanda'da yaşanan ırkçı terör saldırısını kınamak ve tüm yaşanan terör eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla video hazırlandı.

UMED Balkanlar, Rusya, Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Amerika temsilciliklerinden gelen videolarda farklı ülkelere mensup öğrenciler, kendi dillerinde "Irkçılığa ve terörizme dur" dedi.

Videonun içeriğinde; mülteciye tekme atan gazeteci, sporda ırkçılığa maruz kalan futbolcu, Ankara Tren Garı saldırısı, Paris saldırısı, Reina saldırısı, İdlib hava saldırıları, Reyhanlı saldırısı, Gazze saldırıları ve Yeni Zelanda cami saldırılarına yer verildi. Videoda Türkiye, Rusya, Moldova, Ukrayna, Filistin, İngiltere, Doğu Türkistan, Suriye gibi ülkelerden öğrenciler farkındalık için konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. #IrkçılığaveterörizmeDURde hashtagi kısa sürede sosyal medyada 'TT' oldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

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