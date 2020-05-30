Genç MÜSİAD pandemi döneminde çok sayıda online etkinlik yaptı - Son Dakika

Genç MÜSİAD pandemi döneminde çok sayıda online etkinlik yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) gençlik yapılanması Genç MÜSİAD, mart ayından bu yana devam eden karantina dönemi boyunca gerçekleştirdiği organizasyonlarla en aktif rol oynayan Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu olmayı başardı.

Genç MÜSİAD pandemi döneminde çok sayıda online etkinlik yaptı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) gençlik yapılanması Genç MÜSİAD, mart ayından bu yana devam eden karantina dönemi boyunca gerçekleştirdiği organizasyonlarla en aktif rol oynayan Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu olmayı başardı.

Dernek açıklamasına göre, Genç MÜSİAD pandemi döneminde en fazla online etkinlik düzenleyen STK oldu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu Koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla mart ayının başından beri hayatını evde geçirdi. Pandeminin başladığı ilk andan itibaren dijital dönüşüme ayak uyduran Genç MÜSİAD başta komite toplantıları olmak üzere; tüm ulusal ve uluslararası etkinliklerini dijital platformlara taşıdı.

Genç MÜSİAD, Türkiye'deki 56 şubesi ve yurt dışındaki 29 temsilcisi üzerinden düzenlediği etkinliklerle, bu alanda en fazla organizasyon düzenleyen Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu olmayı başardı.

Kovid-19 vakasının Türkiye'de ilk kez görüldüğü mart ayından itibaren hızlıca çalışmalarına başlayan Genç MÜSİAD, başlattığı "Keyifli Sohbetler" serisi ile online platformlar üzerinden akademi, sanayi ve iş dünyasından Türkiye'nin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Çok sayıda online etkinlik yapıldı

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, koronavirüs salgınının yayılmasının ardından insanların dijital ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Genç MÜSİAD olarak bizler de bu olumsuz durumu avantaja çevirmek istedik ve bu minvalde çalışmalarımıza başladık. Pandemi dönemi boyunca Türkiye genelinde yaptığımız 192 etkinlikle süreç yönetimimizi gerçekleştirdik.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından; ARZUM Üst Yöneticisi (CEO) Murat Kolbaşı ile Youtube üzerinden bir canlı yayın yaparak dijital organizasyonlara öncülük ettik.

Ayrıca siyaset dünyasından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı online etkinliklerimiz sayesinde üyelerimiz ile bir araya getirdik."

Yurt dışı şube sayısı 29'a çıktı

Akbal, "Keyifle Sohbetler" başlığı altında düzenledikleri online programlarda ise, Çocuklar Duymasın ve Seksenler dizileriyle adından sıkça söz ettiren Birol Güven'i, Ramazan programlarının vazgeçilmez ismi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu, ekonomi alanında öncü isimlerden Prof. Dr. Kerem Alkin'i ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan gibi isimleri üyeleriyle buluşturduklarını kaydetti.

Akbal şu bilgileri verdi:

"Yenilikçi ve Girişimcilik Akademisi ile üyelerimizin bu konuda gelişimini gerçekleştirmek ve bu sayede uzun vadede proje yazmaları sağlamak adına 'Online Proje Döngüsü Yönetimi' eğitimlerini başlattık.

Genç MÜSİAD'ın en önemli projelerinden Tanı,Tanıştır, Ticaret Yap (3T) programımızı pandemi süreci boyunca devam ettirdik. Üyelerimiz arasındaki iletişimi arttırmak ve ticaret hacmimizi büyütmek adına bu projeyi Online'a taşıdık. Bu proje sayesinde, üyelerimizin kendi aralarındaki ticaretin pandemi sürecinde dahi yaygınlaştığını net bir biçimde görmüş olduk.

Ayrıca üyelerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Etkili İletişim ve Diksiyon, Proje Yönetimi konularında Aliexpress Türkiye CEO'su Yaman Alpata ile düzenlediğimiz Koronavirüs & E-İhracat programımız ile özellikle bu dönemde trend haline gelen E-Ticaret ve E-İhracat konularına değindik. Yaptığımız çevrimiçi anketler sayesinde Kovid-19'un girişimcilere yönelik etkisini ölçerek buna yönelik atacağımız adımları belirlemeye çalıştık. Yine bu süreçte, yurt dışında bulunan şubelerimize Fransa Strazburg ve Hindistan'ı ekleyerek yurt dışı şube sayımızı 29'a çıkardık."

"Ülkemizin 30 ülkeye yaptığı yardımları da aktardık"

Akbal, devam eden uluslararası projeler için hem Dünya Başkanları olarak hem de Genç MÜSİAD üyeleri ile online istişare toplantıları düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kardeş ülke Endonezya ile 21 ülke temsilcisinin katılımıyla Genç İşsizlik ve Çözüm Önerileri konusu ile birlikte Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde aldığı erken önlemleri ve başarılı stratejisini paylaştık. OIC Endonezya Gençlik Kurulu, ICYF ve Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katıldığı toplantıda ülkemizin 30 ülkeye yaptığı yardımları da aktardık.

Yine Zimem Defteri ile kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizi tekrar hatırlatıp, Türk Kızılay'ı tarafından yapılan kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayarak tüm üyelerimizle birlikte bu kampanyaya destek verdik. Bu zorlu süreçte yönetim kurulu üyelerimize, dünyanın dört bir yanındaki şube başkanlarımıza, komite başkanlarımıza ve değerli üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Koronavirüse karşı mücadelemiz daha bitmedi tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun bir şekilde hareket etmeye ve genç kardeşlerimizin daha bilinçli, daha tecrübeli olmaları için birçok projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Sivil Toplum Kuruluşu, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç MÜSİAD pandemi döneminde çok sayıda online etkinlik yaptı - Son Dakika

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