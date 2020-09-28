Gençler gelecekleri için TEKNOFEST'te buluştu - GAZİANTEP - Son Dakika

Gençler gelecekleri için TEKNOFEST'te buluştu - GAZİANTEP

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin "gelecekleri" için buluştuğu yer oldu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin "gelecekleri" için buluştuğu yer oldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerin gelen binlerce öğrenciyi ağırlayan TEKNOFEST 2020'de, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gençlerin büyük uğraşlarla ortaya çıkardıkları çalışmalar sergilendi.

Gençler, festivalde "Teknoloji, insanlık yararına, çevre ve enerji, eğitim, akıllı ulaşım, tarım, biyoteknoloji inovasyon, helikopter tasarım, jet motor tasarım, uçan araba tasarım, sürü İHA simülasyon, 2242 üniversite öğrencileri araştırma proje" kategorilerindeki yarışmalarda en iyi olmak için kıyasıya mücadele etti.

Gençlerin büyük bir heyecanla çalışmalarını sergilediği ve yarışmalarda mücadele ettiği TEKNOFEST'te katılımcılar, kendi alanlarındaki birçok farklı çalışmayı görerek edindikleri deneyimlerle projelerini ve kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

"Güzel çalışma yapılıyor"

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi İsa Karaböcek, AA muhabirine, Yapay Zeka Tabanlı Otonom Sürüş çalışmasıyla TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.

TEKNOFEST'te birçok farklı fikire sahip yarışma ekipleriyle tanışma fırsatı bulduklarını ifade eden Karaböcek, "Festivalde çok farklı projeler gördüm. Burada teknoloji alanında birçok güzel çalışma yapılıyor." dedi.

Kendi alanıyla ilgili birçok çalışmayı TEKNOFEST'e gördüğünü dile getiren Karaböcek, "Burada, projemi nasıl geliştireceğimi gördüm. TEKNOFEST, gelecekteki iş hayatımda projeyi nasıl yöneteceğimi, nasıl yürüteceğimi ve çalışmamı projelendirip, nasıl hayata geçirebileceğimi öğretti. Bu fırsatı bana sunduğu için çok memnunum." dedi.

"Beni geleceğe hazırlıyor"

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Mahmut Enes Özyurt ise TEKNOFEST'in birçok projeyi görme imkanı sağladığını belirtti.

Projenin üretimindeki birçok aşamayı TEKNOFEST'teki programlarla öğrendiğini anlatan Özyurt, şöyle konuştu:

"Birçok arkadaşın burada yaptığı projeleri görüp, farklı fikirlerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl ilerlediğini gördüm. Bu sayede ilerde yapacağım projeler için farklı fikir yönleri çıkıyor, onların kullandığı farklı yöntemleri ilerideki projelerimizde kullanma imkanı sağlıyor. TEKNOFEST, gelecekteki projelerimde bana yardımcı oluyor ve beni geleceğe hazırlıyor."

"Ufkumuz gelişiyor"

Van Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Mutlu da güneş paneliyle elektrik üretimini sağlayan çalışması ile TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.

TEKNOFEST'te çok güzel atmosferin olduğunu vurgulayan Mutlu, şöyle konuştu:

"Ülkenin her yanından festivale katılımcılar var. İstanbul, İzmir, Adana, Van ve Hatay'dan gelenler oldu. Bizim için buradaki atmosfer bizim için çok güzel. Burada farklı sunumlar, çok zekice tasarlanmış tasarımlar, mevcutları görüyoruz. Hem güzel bir ortam, çalışmalarla ilgileniyoruz ufkumuz gelişiyor, çok güzel projelerle karşılıyoruz. TEKNOFEST, geleceğe yön veren bir festival, gelecek nesil için daha konforlu bir yaşama ulaştırıyor."

"Bize çok güzel katkıda bulundu"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencisi Habib Demirtaş da hava limanları çevresi ile tarım arazileri alanlarındaki kuş sürülerini uzaklaştırmak için yaptığı ve aynı zamanda TÜBİTAK yarışmasında Türkiye ikincisi olan Atmaca görünümündeki "robot kuş" çalışmasını TEKNOFEST'te sergilediklerini aktardı.

TEKNOFES'te bulunmalarının amacının projeleri tanıtmak ve sunmak olduğuna değinen Demirtaş, "TEKNOFEST, bize çok güzel katkıda bulundu. TEKNOFEST'te diğer stantları gezerek yeni fikirler ediniyoruz. Kendi standımızdaki yenilikçi fikirleri ziyaretçilere tanıtabiliyoruz. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Gençler gelecekleri için TEKNOFEST'te buluştu - GAZİANTEP
Gençler gelecekleri için TEKNOFEST'te buluştu - GAZİANTEP
Gençler gelecekleri için TEKNOFEST'te buluştu - GAZİANTEP
Gençler gelecekleri için TEKNOFEST'te buluştu - GAZİANTEP

Havacılık, Türkiye, Tarım, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Gençler gelecekleri için TEKNOFEST'te buluştu - GAZİANTEP - Son Dakika

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