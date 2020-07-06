Gençlik ve spor için hazırlanan projelerde ilk imzalar atıldı - Son Dakika

Gençlik ve spor için hazırlanan projelerde ilk imzalar atıldı

Malatya'da Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü törenine katılan Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Biz eser ve hizmet siyaseti felsefesi ile çalışıyoruz.

Malatya'da Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü törenine katılan Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Biz eser ve hizmet siyaseti felsefesi ile çalışıyoruz. İki günü eşit olan ziyanda anlayışı ile omuz omuza vereceğiz, her geçen gün bir adım daha ileri gitmeye, taş üstüne taş koymaya hep birlikte devam edeceğiz" dedi. Programda Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı da takdim edildi.

Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Maskesiz otobüse binmeye çalışan iki kişi, kendilerini uyaran otobüs şoförünü darp etti

Malatya'da gençlik ve spor alanında hayata geçirilecek birçok proje için, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun katılımı ile imzalar atıldı. İnderesi Tabiat Parkı'nda gerçekleşen imza protokol töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, bir medeniyet şehri olan Malatya'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Malatya ülkemizin, sanayisinde, ülkemizin entelektüel birikiminde, spor, sanat, kültür hayatında kısacası her alan sembol bir şehir. Biz de bugün inşallah Malatyamızın gençliğine ve spor geleceğine ve bu anlamdaki zirveye olan iddiamızla ilgili olarak bu yatırımları hep birlikte taçlandıracağız" dedi.

Geleceğim şampiyonları ve yıldızlarının yetişeceği spor projelerinin bugünkü imzalar ile hayata geçeceğini ifade eden Kasapoğlu, "Malatya gönlümüzde ayrı bir yeri olan şehrimiz. Hiçbir zaman gündemimizden düşmedi. Bugün de büyükşehir, ilçe belediyeler ve diğer kurumlarla bu projeleri kağıda dökeceğiz. En hızlı şekilde yarınlarımız için bu tesisleri kazandıracağız. Bu yatırımlar ülkemiz ve bölge için de önemli bir ivme" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geleceğe ve yarınlara olan iddiasını her alanda sürdürmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bu davanın boynunu hiçbir zaman öne eğdirmeyen Malatya'yla da gurur duyuyoruz. Malatya'nın her zaman haktan, hukuktan, milli iradeden yana olan duruşu bizler için çok ama çok mühim. O yüzden gençlerimiz bizim en büyük umudumuz, varlığımız. Bu yapacağımız yatırımlar, bu ülkenin ve bu kutlu davanın yarınlara olan yürüyüşünde eminim ki çok ama çok önemli bir yer tutacaktır. Tam olimpik yüzme havuzumuzun da inşaatı şehrin merkezinde devam ediyor. Onu da Ağustos ayı sonu itibariyle açmayı planlıyoruz. Yine gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin kendilerini 7/24 geliştirebilecekleri, kendilerinin mekanı olan merkezlerimiz. Ülkemizin dört bir yanından değerli gençlerimizi misafir edebileceğimiz gençlik kamplarımızı, 4 bin 444 seyirci kapasiteli spor salonumuzu ve yine jimnastik noktasında hem ulusal hem de uluslararası müsabakaların organizasyonlarını gerçekleştirebileceğimiz jimnastik salonunu, spor salonlarını, sentetik yüzeyli mahalli sahalarımızı, tesislerimizi, basketbol ve voleybol alanlarımızı, tenis kortlarımızı, bocce ve cirit sahamız, hokey salonumuzu Malatyamıza armağan ediyoruz. Bu yatırımlar Malatya'mızın gençlerine ve kadınlarımıza emanet. Kadınlar bizim öncümüz. O yüzden bakanlı olarak 'Sporun öncüsü kadınlar' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalıştıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "O yüzdendir ki biz, bugün yaptığımızla yetinecek bir anlayışa sahip değiliz. Tıpkı Malatya insanının ruhunda olduğu gibi yine sizlerle birlikte omuz omuza, el ele vereceğiz ve her geçen gün bir adım ileri gitme felsefesiyle taş üstüne taş koymaya, üretmeye, alın teri akıtmaya deva edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verildi. Beratı takdim eden Başkan Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu beyefendiye hemşehrilik beratını taktim ederek kendisini fahri hemşehrimiz ilan ettik. Gençlik ve Spor Yatırımları için ilimize teşrif ederek çalışmalarımız konusunda destek olan Sayın Bakanımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı'nın da katılımı ile Malatya'daki gençlik ve spor yatırımlarının protokolleri imzalandı. - MALATYA

Mehmet Kasapoğlu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençlik ve spor için hazırlanan projelerde ilk imzalar atıldı - Son Dakika

Son Dakika

17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:22 AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:53 Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:57 Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
22:32
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Maskesiz otobüse binmeye çalışan iki kişi, kendilerini uyaran otobüs şoförünü darp etti
21:59
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu
20:02
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 23:04:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve spor için hazırlanan projelerde ilk imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]