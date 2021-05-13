Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı - Son Dakika

Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı

13.05.2021 17:19

Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, hizmetlerin aksamaması için Ramazan Bayramı'nda da görevi başında olan personelleri yalnız bırakmadı.

Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı

MANİSA - MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, hizmetlerin aksamaması için Ramazan Bayramı'nda da görevi başında olan personelleri yalnız bırakmadı. Yarhasanlar Ek Hizmet Binası, Su Arıza, Kanal Arıza ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde nöbetçi olan ekipleri ziyaret eden Aslay, personeller ile bayramlaştı. Aslay, görevli personellerin çalışmalarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Burak Aslay, Ramazan Bayramı'nda görevi başında olan personelleri ziyaret etti. MASKİ olarak 17 ilçeyi kapsayan büyük bir aile olduklarını vurgulayan Genel Müdür Aslay, vatandaşların mağdur olmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan personellerle bayramlaştı. Yarhasanlar Ek Hizmet Binası, İçme Suyu Arıza, Kanal Arıza ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde nöbetçi olan personelleri görevi başında ziyaret eden Aslay'a, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Emre Özünlü, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ve şube müdürleri eşlik etti. Personeller ile sohbet eden Aslay, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Her daim görevimizin başında, Manisa'mızın hizmetindeyiz"

Görevi başında çalışan personellere Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Müdür Aslay, "Korona virüs salgını nedeniyle buruk bir bayram sevinci daha yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın evde kaldıkları bu bayramda herhangi bir sorun yaşamamaları adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm personellerimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Tüm vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini sağlamak için personellerimiz bayramda da görevinin başında. Her daim görevimizin başında, Manisa'mızın hizmetindeyiz" diye konuştu.

Atıksu arıtma tesisleri, Manisa için büyük öneme sahip

Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne de bir ziyarette bulunan Genel Müdür Aslay, görevli personellerle bayramlaştı. Verimli Gediz ve Bakırçay havzalarının özlenen eski günlerine kavuşması için sürdürülen aralıksız çalışmaların öneminden bahseden Genel Müdür Aslay, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, verimli havzalarımızı kirlilikten korumak için büyük yatırımlara imza attı. Şu anda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisimizi başarıyla işletiyoruz. Sadece atıksu arıtma tesislerimize 317 milyon lira yatırım yaptık. Sarıgöl ilçemize de bir tesis kazandırmak için çalışmalara başladık. Demirci, Köprübaşı ve Selendi ilçelerimize de yeni tesisler inşa ederek atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi bırakmayacağız. Şu anda bulunduğumuz çevre dostu Merkez Atıksu Arıtma Tesisimiz de 80 milyon lira gibi büyük bir yatırımla hayata geçti. Buralarda görevli personellerimiz de çalışmaların aksamaması için her daim görevinin başında" dedi.

Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı
Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı
Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı
Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı
Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı
Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ramazan Bayramı, İçme Suyu, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Everest'e tırmanan iki dağcı, 'kar körlüğü ve yorgunluk' nedeniyle yaşamını yitirdi Everest'e tırmanan iki dağcı, 'kar körlüğü ve yorgunluk' nedeniyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
17:56 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
17:54 Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız
17:51 Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek
17:19 Depo olarak kullanılan konteyneri, patlayan parfüm kutusu küle çevirdi
16:59 Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor
16:53 Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!
16:42 Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
16:23 Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı
16:20 Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum
16:15 Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek
Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor         
18:21
Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti         
18:03
Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek         
17:51
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu         
17:09
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi         
15:11
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 18:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement