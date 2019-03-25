"George Dalaras Atina konseri" turu

Akdeniz'in en güzel şehirlerinden Yunanistan'ın başkenti Atina turlarına ilgi her geçen gün artıyor. 2 günlük hafta sonu tatili rotaları arasında da yakınlığı ile dikkat çeken Atina'da yapılacak şeyler listenizin başında hem antik çağın izlerini keşfetme hem şehrin en iyi restoranlarında Yunan mutfağının enfes tatlarıyla tanışma hem de eşsiz bir konser izleme olanağı bulunabilir.

Türkiye'nin lider turizm şirketlerinden Setur 18-20 Haziran'da, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi de olan dünyaca ünlü müzisyen George Dalaras ile Atina konser turu düzenliyor. Setur, 2019 Atina ve Epidaurus Festivali kapsamında, George Dalaras'ın İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Akropolis'in en büyük tiyatrosu Odeon Herodes Atticus'ta vereceği muhteşem konseri izleme fırsatı sunuyor. Setur'un 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect'in bu çok özel turunda misafirlere, seyahat yazarı ve rehber Nükhet Everi eşlik edecek.

19 Haziran gecesi gerçekleşecek konser, 2017 yılında İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Atina Nea Smyrni Belediyesi iş birliği ile Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde George Dalaras ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın birlikte verdikleri konserin Atina ayağını oluşturuyor.

Atina'da gezilecek yerler

İstanbul'dan Atina'ya gerçekleştirilecek uçuşla başlayacak turun ilk gününde dünyanın en iyi müzeleri arasında yer alan Yeni Akropolis Müzesi ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan dünyanın en önemli sit alanlarından biri olan Akropolis ziyareti yer alıyor. Akropolis'in eteklerinde yer alan manzaralı özel bir restorandaki öğle yemeği ve Mikrolimano/ Pire Limanı'nındaki akşam yemeği misafirlere Yunan mutfağının eşsiz tatlarını deneme fırsatı sunuyor.

Atina'da nerede ne yenir?

Atina şehir turu ile başlayacak ikinci gün, Atina'nın 20 km güneyinde bulunan muhteşem güzellikteki Vouliagmeni'de yenecek öğle yemeği, dondurma ve göl kenarında kahve keyfi ile devam ediyor. Gece ise SeturSelect'in seçtiği restorandaki akşam yemeğinin ardından Odeon Herodes Atticus Tiyatrosu'ndaki George Dalaras konseri ile devam ediyor.