GESOB Başkanı Ali Kara: "Giresun Limanı istihdam ve ekonomik katkı sağlıyor"

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun Limanı'nın yüzde 70'i Giresunlu olan yüzlerce kişiye istihdam imkanı sağladığını, taşıyıcı kooperatifleriyle bu sayının bini bulduğunu ifade ederek Giresun ekonomisine katkı sağlayan devasa bir işletme olduğunu söyledi.

Giresun Limanına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen GESOB Başkanı Ali Kara, "Geçici hizmet veren taşeron firmalar ve kamyon kooperatifleri şoförleri hariç olmak üzere toplam Giresun Limanı'nda sigortalı çalışan işçi sayısı 170'tir. Bunun yüzde 70'i Giresunlu'dur. Giresun Merkez'de 30 tır, Bulancak, Espiye, Tirebolu ve Keşap ilçelerinde de yaklaşık 70 kamyon bu limandan, Kızıltepe, Gaziantep, Erzurum, Akçaabat ve Rize'ye nakliye yaparak ekmeklerini kazanıyorlar. Liman, Giresun ekonomisine katkı sağlasın diye yapıldı. Biz Esnaf ve Sanarkarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak Giresun Limanı'nın yasalara uygun yapılacak her hareketin yanındayız" dedi.

"Limanı ulaşım ağlarıyla daha etkinleştirelim"

Bütün imkanların el birliğiyle Giresun'a kazandırılması gerektiğini belirten Kara, "Bugün Giresunlu'nun altyapı hizmetlerini turizmle birleştirerek atılıma geçmesi için ve Giresun Limanı daha aktif çalışabilmesi için Dereli-Şebinkarahisar yolunun duble yol olarak yapılması için hiçbir mücadelesi yok. Tirebolu-Doğankent ve Gümüşhane bağlantısı için hiçbir mücadelesi yok. Bu iktidarın altyapı hizmetlerine, ulaşım hizmetlerine ve diğer hizmetlerine havaalanları yönünden olsun, tren yolu hizmetlerinden olsun, komple hizmetlerinden yararlanmak için diğer iller büyük mücadele verirken Giresun elindeki devasa limanı yok etmek için mücadele ediyor. Gümüşhane-Erzincan tren yolu için el birliğiyle mücadele edelim. Dereli-Sivas karayolunun gerçekleşmesi için el birliğiyle mücadele edelim. Güçlerimizi buralarda birleştirelim" şeklinde konuştu.

"Limanlar seyirlik değil, ithalat ve ihracat için yapılır"

Limanların ithalat ve ihracat faaliyetleri için yapıldığını ifade eden GESOB Başkanı Kara, "Giresun Limanı 1954 yılında o günün şartları ile temeli atılmış, 1959 yılında hizmete sunulmuş. Aradan geçen yaklaşık 60 yıl sonra Giresun Limanı şehrin içinde kaldığı gerekçesiyle ortaya çıkanlar şunu mu demek istiyor: 'Giresun Limanı yüzme havuzu olsun veya seyir terası olsun. Depo önümüzü kesiyor, görüntü kirliliği yapıyor' Büyük yatırımların tabi ki görüntü çirkinliği belirli yerlerde görülebilir ama sonuca bakmak lazım. Giresun Limanı gibi bir limanı alt yapısını, amacını ve geleceğini tam olarak tespit etmeden sadece popülist politikalarla 'Giresun Limanı'na depo yapılmasın' söylemlerine şunu söylemek istiyorum. Giresun Limanı'nda depo olmasa liman olur mu? Trabzon Limanı'nı gidin bir görün. Trabzon Limanı da şehrin içinde. Trabzon Limanı'nın şehrin içindeki görüntüsünü, limanın içindeki depoları gidip bir görsünler. Samsun Limanı'nı gidip bir görsünler. Ticari Limanları gidip bir görsünler, İthalat ve ihracat faaliyetleri olacaksa bu depolar da olmalı. Bu depolar olmadan ithalat ihracat olmaz, bunlar olmayınca da istihdam olmaz, ekonomiye katkısı olmaz. Giresun Limanı gibi bir limanın devlete maliyeti yaklaşık 600 milyon liradır. Ben bu eleştiriyi yapan arkadaşları bir hesap yapmaya davet ediyorum. 600 milyon liralık devasa bir limanın buradan kalkmasını isteyenler bu parayı nereden bulacaklar. Bu kaynağı nereden bulacaklar" diye konuştu.

"Alternatifi olmadan limanı tartışmak doğru değildir"

Giresun Limanı'nın alternatifi olmadan tartışılmaması gerektiğini de ifade eden Kara, "Giresun Limanı, Doğu Karadeniz bölgesinin tam merkezinde olması nedeniyle Baltık ülkelerinin Karadeniz üzerinden Ortadoğu'ya gitmesiyle ilgili burada köprü görevi olacak. Yani Tirebolu, Gümüşhane, Erzincan yolu hayata geçerse, bu demir yolunun denizle birleştiği yere yapılacak olan yük ve nakliye hareketini gerçekleştirecek bir liman, ilimizi bir ticaret merkezi haline getirecektir. Giresun Limanı o zaman düşünceye ve değerlendirmeye alınabilir. Burada ne yapılır, diye bakılabilir ancak şu aşamada alternatifi olmadan tartışmak bu kadar kişinin işine, ekonomisine darbe vuracak bir girişim yanlış olacaktır" açıklamasında bulundu. - GİRESUN