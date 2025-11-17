Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı
17.11.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun hastaneden dönüşte otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te anne ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ailenin hastane sonrası otele döndüğü anların güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞUNUN ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

HASTANEDEN OTELE DÖNÜŞ ANLARI KAMERADA

Soruşturma kapsamında, ailenin hastaneye gittikten sonra otele döndüğü anların güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, ailenin taksiyle gelip otele giriş yaptığı anlar yer alıyor.

Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti. Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 TURİST DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

OTEL TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti. Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı. Öte yandan Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti. Emniyette gözaltında bulunan 7 zanlının ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Fatih, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve Süt Kurumu’ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt
O anları paylaştı, “Gereken yapıldı“ dedi O anları paylaştı, "Gereken yapıldı" dedi
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Kjaer’den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı Yediği ceza öyle böyle değil Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil
Bayrampaşa’da pompalı tüfekle çevreye ateş eden şahıs, 1’i polis 4 kişiyi yaraladı Bayrampaşa'da pompalı tüfekle çevreye ateş eden şahıs, 1'i polis 4 kişiyi yaraladı
İki kalecisi de bahis listesinde Şimdi gözler 19’luk Talha’ya çevrildi İki kalecisi de bahis listesinde! Şimdi gözler 19'luk Talha'ya çevrildi
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Kazadan sonra alev aldı, bomba gibi patladı İşte dehşet anları Kazadan sonra alev aldı, bomba gibi patladı! İşte dehşet anları
Sahaya giren taraftarlar rakip futbolculara saldırmaya kalktı, maç tatil edildi Sahaya giren taraftarlar rakip futbolculara saldırmaya kalktı, maç tatil edildi
Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu

16:54
Haaland, tarihi gol rekorunu kırmaya bir adım uzakta
Haaland, tarihi gol rekorunu kırmaya bir adım uzakta
16:51
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
16:09
Rus güçleri, Ukrayna’da Türk gemisini vurdu
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu
16:05
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
15:35
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu Bu maddenin panzehiri yok
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok
15:32
Osimhen’i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
15:31
Ankara’daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
15:28
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi
15:23
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
14:43
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
14:30
Olay yaratan “Otel odası“ iddiası Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
14:17
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken tavır İmamoğlu’nu ziyarette pas geçti
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti
14:13
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Hasan Can Kaya tepkisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi
13:35
A Milli Takım’da 5 isim kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı
12:50
Kabine bugün toplanıyor Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 17:16:25. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.