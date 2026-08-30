Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde - Son Dakika
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Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde

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Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatıyla alabora olan katamaran tipi yolcu gemisindeki faciada arama-kurtarma çalışmaları sürerken, geminin batış nedenine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, olumsuz hava şartlarının geride kaldığı bir anda meydana gelen kaza için gemiye yabancı bir cismin çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne limanından Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi yolcu gemisi, kalkıştan kısa bir süre sonra su alarak alabora oldu.

İçerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu gemide 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 

Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 237 kişiye sağ olarak ulaşılırken, kayıp olduğu değerlendirilen 23 kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde

FACİADA "CİSİM ÇARPTI" İDDİASI

Geminin batış nedeni henüz resmi olarak kesinleşmezken, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde
 KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 

Bir gün önce olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlere izin verilmediğini ancak olay günü denizin elverişli olduğunu belirten Bakan Arıklı, "Geminin batma sebebinin ne olduğunu anlamak için araştırma yapmamız gerekiyor. Gemiye bir cismin çarpmış olabileceği yönünde de bir iddia var, bu ihtimali de titizlikle araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde

ARAMA-KURTARMA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Kaptanın acil durum çağrısı üzerine KKTC ve Türkiye’den Sahil Güvenlik botları, helikopterler ve sivil tekneler bölgeye sevk edildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, tüm imkanların bölgedeki arama-kurtarma seferberliği için kullanıldığını bildirdi. Ekipler, kayıp 23 kişiye ulaşmak için denizden ve havadan tarama çalışmalarına devam ediyor.

Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde

ulaştırma bakanlığı, Erhan Arıklı, Kıbrıs, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika KKTC Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde - Son Dakika

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