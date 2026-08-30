Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne limanından Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi yolcu gemisi, kalkıştan kısa bir süre sonra su alarak alabora oldu.

İçerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu gemide 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 237 kişiye sağ olarak ulaşılırken, kayıp olduğu değerlendirilen 23 kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

FACİADA "CİSİM ÇARPTI" İDDİASI

Geminin batış nedeni henüz resmi olarak kesinleşmezken, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Bir gün önce olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlere izin verilmediğini ancak olay günü denizin elverişli olduğunu belirten Bakan Arıklı, "Geminin batma sebebinin ne olduğunu anlamak için araştırma yapmamız gerekiyor. Gemiye bir cismin çarpmış olabileceği yönünde de bir iddia var, bu ihtimali de titizlikle araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAMA-KURTARMA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Kaptanın acil durum çağrısı üzerine KKTC ve Türkiye’den Sahil Güvenlik botları, helikopterler ve sivil tekneler bölgeye sevk edildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, tüm imkanların bölgedeki arama-kurtarma seferberliği için kullanıldığını bildirdi. Ekipler, kayıp 23 kişiye ulaşmak için denizden ve havadan tarama çalışmalarına devam ediyor.