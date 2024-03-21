Gökalp İçer Liderliğindeki ICRYPEX Küresel Ölçekte Büyüyor

Advertorial Sondakika

Türkiye'nin öncü kripto para borsalarından ICRYPEX, dünya genelindeki kullanıcılara dijital varlık ve yeni nesil kripto çözümleri sunma vizyonuna yönelik adımlarını hızlandırıyor. Yenilikçi yaklaşımı ve güvenilir altyapısıyla tanınan şirket, kısa bir zaman önce Türkiye'nin ötesine geçerek Latin Amerika kıtasında Brezilya'da, Afrika kıtasında ise Güney Afrika'da varlığını genişletme yönünde adımlar atmıştı. Bu bölgeleri kripto adaptasyonu güçlü, yeni coğrafyalardaki hizmetlerle destekleyen ICRYPEX, 2024 sonuna kadar dünya genelinde adından sıkça söz ettiren bir kripto platformu olmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "Küresel ölçekte büyümek ve etkileşimimizi artırmak adına yeni ortaklıklar ve iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz. Bu iş birlikleri hem mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemize hem de yeni pazarlara açılmamıza yardımcı olacaktır. Genel Müdürümüz Ezgi Almaç İçer,Teknoloji ekibimiz ve diğer tüm iş birimlerimizin yoğun çalışmaları ile küresel ölçekte rekabetçi ve yenilikçi hizmetler geliştiriyoruz. Bu şekilde globaldeki etkimizi daha da genişleterek kripto sektöründeki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Uzun bir süre önce Avrupa'da Bulgaristan ve Polonya'da aldığımız lisanslarımız ile faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde kurumsal bir uyum yakaladık. Ayrıca Litvanya'da lisans sürecimiz sona yaklaştı, El Salvador'da da çalışmalar devam etmektedir. Finansal know how'ımızla birlikte globalde birçok ülkede lisanslamalar yaparak, ICRYPEX'i global vizyonuna güç katmaya devam ediyoruz. ICRYPEX'in yanında farklı alanlarda önemli çalışmalarımız da bulunmakta. Bunlardan ilki Sothis Capital LLC hedge fonu. Sothis Capital ile tamamı CIMA'da listelenen farklı fon türleri ile portföy yönetimi yapılmakta. Marketsall da bu yıl içerisinde faaliyetlerini hızlandırdığımız ve yurtdışında FSC (Financial Services Commission) lisansı aldığımız bir aracı kurum. Şu anda aktif olarak çok çeşitli finansal enstrümanlar, hisse senetleri, emtialar gibi çeşitli varlıklara erişim sağlıyoruz.

Bu şeffaf, erişilebilir ve güvenilir yapıları ise özellikle ICRYPEX tarafında gerçekleştirdiğimiz önemli sponsorlukla güçlendiriyoruz. TOSFED'in uzun süredir destekçisi ve ana sponsoruyuz.ICRYPEX olarak spora, genç sporculara, eğitime ve finansal okuryazarlığa verdiğimiz destekle topluma fayda sağlamaya devam ediyoruz.' dedi.

'En Temel Prensibimiz İnsana Değer'

Birçok alanda önce insan stratejisiyle hareket etmenin önemini vurgulayan Gökalp İçer; 'Kurulduğumuz günden bugüne, değer yaratmaya ve örnek bir marka olmaya çalışıyoruz. Güven ve şeffaflık temellerine dayalı inşa ettiğimiz ICRYPEX markamızın en temel prensibi olarak ise insana değer söylemini benimsedik.

İnovasyona , öğrenmeye ve gelişmeye açık, farklı jenerasyonların birlikte çalışmaya alışık olduğu, gelecek odaklı bir kültürümüz var.Yeni jenerasyonun kariyer beklentisini sadece yatay değil dikey kariyer fırsatlarımız ile karşılarken çalışanlarımıza ek roller vererek geliştirme yaklaşımına sahibiz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği için farkındalık yaratıyor aynı zamanda bunun için çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve barınaklara aktif bir şekilde destek oluyoruz. Şirketimizi toplumsal sorunlara duyarlı ve fayda sağlayan bir kuruluş olarak tanımlıyoruz. Çalışanlarımız ile birlikte daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz.

İnsana dokunan her süreci çalışan sesiyle şekillendiriyoruz. Bağımsız araştırma şirketi tarafından yürütülen Çalışan Bağlılık ve Memnuniyet Anketleri yapıyoruz. Buradan aldığımız geri bildirimlerle süreçlerimizi birlikte yönetiyoruz. Uzman psikolog, spor eğitmeni, diyetisyen desteği gibi iyi yaşam uygulamaları içeren kurumsal esenlik programlarımız ile çalışanlarımıza iş dışında da yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Kısaca hem toplumsal hem de çalışanlarımız için çok çalışıyoruz. Kısaca insana değer söylemini benimserken aksiyon almayı da unutmuyoruz' dedi.

'Global Büyümenin Anahtarı ICRYPEX (ICPX) TOKEN '

Yakın zamanda Avalanche C-Chain akıllı sözleşmesi üzerinde geliştirilen ve kullanıcılara yönelik pek çok avantaj barındıran ICRYPEX Token'ın (ICPX) küresel borsalardan MEXC Global, BitMart ve Azbit'te ICPX/USDT işlem çiftindelistelendiğine vurgu yapan Gökalp İçer; "ICPX Token, platformumuzda geliştirmekte olduğumuz yenilikçi hizmetlerin merkezinde olan bir dijital varlık. ICPX'in global borsalarda listelenmeye devam etmesi, ICRYPEX'in global büyüme stratejisinitamamlayacak en önemli yapı taşlarından biridir. ICRYPEX (ICPX) tokenın global borsalarda listelenmesi hem ülkemiz hem de blok zinciri ekosistemi için çok önemli bir fırsat. Şu anda üç borsa ile başladık ve iş birliklerimiz dünyada farklı coğrafyaları kapsayan büyük borsalar ile artarak devam edecek. Kullanıcılarımıza 7/24 sunduğumuz canlı desteğin yanı sıra küresel ödeme hizmetleri ile kurduğumuz entegrasyonlar sayesinde pek çok ülkeden kullanıcıya hizmet verip işlem yapabilmesine imkan sağlıyoruz. " ifadelerini kullandı.Bunun yanında ICRYPEX (ICPX) token alım satım işlemlerinizi ICPX/USDT işlem çiftiyle ICRYPEX kripto para borsasından da gerçekleştirebilirsiniz.

ICRYPEX Hakkında

ICRYPEX, finansın geleceğini tasarlamak için kurulmuş lider kripto para ve dijital varlık platformudur. 2018 yılında İstanbul'da Gökalp İçer tarafındankurulan ICRYPEX, milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve operasyonlarını küresel olarak genişletme yolunda ilerlemektedir. ICRYPEX, kullanıcılarına kolaylık ve erişilebilirlik sunarak sürekli olarak yenilik yapmayı ve finansal kurum sorumluluğu ile her zaman şeffaf olmayı ilke olarak benimsemiştir. Küresel, güvenilir, kullanımı kolay, hızlı, düşük komisyonlu, çok varlıklı bir kripto para platformu olmanın yanı sıra 7/24 hizmet desteği ve kullanıcıların danışabileceği kripto para yatırım uzmanları bulunmaktadır. ICRYPEX; spora, genç sporculara, eğitime ve finansal okuryazarlığa verdiği destekle topluma fayda sağlamaya devam etmektedir.