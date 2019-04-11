Son Dakika Haberleri: Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor

Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor

1 saat önce

ADIYAMAN'da Göksu Irmağı'na uçan otomobilin sürücüsü Sezai Çetiner'i (32) arama çalışmaları sürüyor.

Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor, System.String[]
ADIYAMAN'da Göksu Irmağı'na uçan otomobilin sürücüsü Sezai Çetiner'i (32) arama çalışmaları sürüyor.

Gölbaşı- Malatya karayolunun 13'üncü kilometresindeki köprüden bir otomobilin Göksu Irmağı'na uçtuğunu gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yağış nedeniyle debisi yükselen ırmağa giremedi. İhbarı yapan kişiler, plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsünün Sezai Çetiner olduğunu söyledi. Çetiner'in yakınları da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Ekiplerin yardım talebi üzerine AFAD ve dalgıç polisler de bölgeye gönderildi. AFAD ekipleri ırmak kıyısında, dalgıç polisler ise suda arama çalışması başlattı. Ekipler, kaybolan araca ait bazı parçalara ulaştı. Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. - Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:49 Kaynak: DHA
Malatya, Adıyaman, Göksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkol Alıp Aracıyla Denize Uçan Genci, Denize Atlayan Vatandaş Boğulmaktan Kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi AK Parti, Ankara'da Neden Kaybetti! İşte Anketten Çıkan Sonuç Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:11:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]