Gölcük’ten Türkiye birinciliği! 11 ayda hafız olan Abdullah Türkben yarışmayı kazandı - Son Dakika
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Gölcük’ten Türkiye birinciliği! 11 ayda hafız olan Abdullah Türkben yarışmayı kazandı

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Gölcük’ten Türkiye birinciliği! 11 ayda hafız olan Abdullah Türkben yarışmayı kazandı
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Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği 2026 Yılı Kur’an Kursları Arası Hafızlık Yarışması’nın Türkiye finalinde, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden Hafız Abdullah Türkben birinci oldu. Hicret Hafızlık Erkek Kur’an Kursu öğrencisi olan ve hafızlığını 11 ayda tamamlayan Türkben, daha önce Sakarya’daki bölge yarışmasında da Marmara Bölgesi birincisi olmuştu.

Gölcük’te gündüzlü hafızlık eğitimi alan bir öğrenci, Diyanet’in düzenlediği hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Abdullah Türkben, yarışmaya Kocaeli’yi temsilen katıldı.

Gölcük’ten Türkiye birinciliği! 11 ayda hafız olan Abdullah Türkben yarışmayı kazandı
Abdullah Türkben

BÖLGE BİRİNCİLİĞİNİN ARDINDAN TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

Sakarya’da düzenlenen bölge yarışmasında Marmara Bölgesi birincisi olan Türkben, Türkiye finalinde de rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

11 AYDA HAFIZLIĞINI TAMAMLADI

Hafızlık eğitimini 11 ayda tamamlayan Türkben, ardından yaklaşık 1 yıl boyunca hafızlık hocası Ahmet Yıldıran ile ezberini pekiştirdi. Türkben, bu süreçte Gölcük’teki çeşitli camilerde mukabele de okudu.

Gölcük’ten Türkiye birinciliği! 11 ayda hafız olan Abdullah Türkben yarışmayı kazandı

GÜNDÜZLÜ EĞİTİM MODELİ

Hicret Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nda 2014'ten bu yana uygulanan gündüzlü eğitim modelinde öğrenciler sabah kursa gelip kahvaltılarını burada yapıyor, derslerini tamamladıktan sonra akşam olmadan evlerine dönüyor. Bu modelle öğrencilerin aileleriyle bağlarını koruyarak hafızlık eğitimi almaları ve okul hayatlarını sürdürmeleri amaçlanıyor.

Kursun daha önceki yarışmalarda 2 kez Türkiye ikinciliği ve 1 kez Türkiye üçüncülüğü elde ettiği, öğrencilerinin 2 kez de Türkiye finaline katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Gölcük’ten Türkiye birinciliği! 11 ayda hafız olan Abdullah Türkben yarışmayı kazandı

“BAŞARI KAÇINILMAZ OLUYOR”

Hicret Hafızlık ve Manevi Kalkınma Derneği Başkanı Tacettin Tarı, başarıda gündüzlü eğitim sisteminin öğrencilere sağladığı motivasyonun ve öğreticilerin çabasının etkili olduğunu söyledi. Tarı, “Önce Allah’ın izniyle, sonra da gündüzlü sistemin vermiş olduğu motivasyonla hocalarımızın üstün gayreti birleşince başarı kaçınılmaz oluyor” dedi.

2014'te kurulan kursta bugüne kadar 155 öğrencinin hafızlığını tamamladığını belirten Tarı, mezunlar arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi ve ilahiyat fakültelerinde eğitim görenler bulunduğunu kaydetti.

Gölcük’ten Türkiye birinciliği! 11 ayda hafız olan Abdullah Türkben yarışmayı kazandı

MÜFTÜLERDEN TEBRİK

Kocaeli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Gölcük İlçe Müftüsü İhsan Mesut Akbaş, Türkben’i ve ailesini tebrik ederek başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri BaşkanlığıMarmara BölgesiSakaryaKocaeliTürkiyeGüncelGölcükSon Dakika

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