Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ilk görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ilk görüntüleri ortaya çıktı

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Gözaltına alınan hakem Yasin Kol\'un ilk görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk görüntüleri ortaya çıktı. Trabzon’dan hava yoluyla İstanbul’a getirilen Kol, polis ekipleri tarafından Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

YASİN KOL'UN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, hava yolu ile İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirilen Kol, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ilk görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki 7 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alınmıştı.

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