Göztepe, Olaitan'ın Yerine Krastev'i Transfer Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Olaitan'ın Yerine Krastev'i Transfer Etti

Göztepe, Olaitan\'ın Yerine Krastev\'i Transfer Etti
04.02.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Beşiktaş'a satılan Olaitan'ın yerine Filip Krastev'i kadrosuna kattı.

SÜPER Lig'de ara transferin son haftasında hareketli saatler yaşayan Göztepe, sürpriz bir gelişmeyle Avrupa yarışındaki rakibi Beşiktaş'a sattığı Beninli orta saha Junior Olaitan'ın yerini aynı gün Bulgar 10 numara Filip Krastev'le doldurdu. Orta sahada Beşiktaş'a imza atan Olaitan ve Portekiz ekibi Alverca'ya kiralık gönderilen Rhaldney'in gidişleriyle transfer ihtiyacı doğan Göz-Göz, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ülkesinde Levski Sofya'yı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan 24 yaşındaki Krastev'le anlaşmaya vardı.

İngiltere'de Championship'te Oxford United forması giyen Krastev'in bonservisinin Belçika kulübü Lommel SK'da olduğu, ilk etapta sezon sonuna kadar kadroya katılacağı öğrenildi. Bulgaristan A Milli Takımı'nda da forma giyen Krastev, 2021-2022 sezonunda Stoilov'un çalıştırdığı Levski Sofya'yla Bulgaristan Kupası'nı kazandı. Filip Krastev'in gelişiyle Stoilov, 3 sezondur görev yaptığı Göztepe'ye ilk kez Bulgar futbolcu transfer etmiş olacak. Göztepe, 2021'den beri ülkemizde Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum FK formalarını giyen 24 yaşındaki Ganalı orta saha Musah Mohammed'e de imza attıracak.

OLAITAN'DAN 6 AYDA 5 MİLYON EURO

Sport Republic yönetiminde daha önce Brezilya'dan keşfettiği Romulo'yu tek sezonluk Süper Lig macerasının ardından 20+5 milyon Euro gibi Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak Almanya'da RB Leipzig'e satan Göztepe, Olaitan'dan da kısa süre içinde büyük gelir elde etti. Sezon başında Fransa'nın Grenoble kulübünden 850 bin Euro bonservis bedeliyle alınan 23 yaşındaki 10 numara ligde 17 maçta göstertiği performansla sarı-kırmızılılara 5+1 milyon Euro bonservis geliri kazandırarak Beşiktaş'a imza attı.

Göztepeli taraftarların bir kısmı Olaitan'ın Avrupa yarışındaki rakibe satılmasını eleştirirken, ilk yarıda sakat olduğu dönemde Benin Milli Takımı'na gidince teknik heyeti kızdıran Olaitan'ın transferine teknik direktör Stanimir Stoilov'un disiplinsiz tavırları nedeniyle izin verdiği öğrenildi. Olaitan'ın takımdaki Brezilyalı futbolcularla da anlaşamadığı belirtildi. Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic yönetiminde vitrine çıkarılan Romulo, Emersonn, Tijanic gibi isimlerin satışından büyük gelir elde eden Göztepe, Almanya ve Fransa'dan teklifler alan Dennis, Juan, Taha ve Arda Okan'ı ise istediği bonservis bedelini ödemeyi kabul eden kulüp çıkmadığı için ara transferde satmadı.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Olaitan'ın Yerine Krastev'i Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

12:24
Eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyecek
Eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyecek
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:34:46. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Olaitan'ın Yerine Krastev'i Transfer Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.