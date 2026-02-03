Göztepe Transfer Hareketliliği: Rhaldney Kiralık, Olaitan Beşiktaş\'a Gitme Aşamasında

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kala büyük hareketlilik yaşamaya başladı. Dış transferde Brezilyalı golcüler Jeh ve Luiz, İsviçreli orta saha Antunes ile kaleci Şamil'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda orta saha Rhaldney de takımdan ayrıldı. Brezilyalı oyuncu Portekiz Premier Lig ekibi Alverca'ya kiralandı. Alverca, Rhaldney transferini resmen duyurdu.

Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Olaitan'ın ise Beşiktaş'la görüştüğü ve siyah-beyazlılarla anlaşma sağladığı belirtildi. Juinor Olaitan ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Göztepe yönetiminin ise henüz Beşiktaş ile anlaşma sağlamadığı, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Göztepe'nin futbol şubesini yöneterek sezon başında Brezilyalı golcü Romulo'yu Leipzig'e 20+5 milyon Euro bedelle satan Sport Republic yönetiminin Olaitan'ı da Avrupa yarışındaki rakip Beşiktaş'a yüksek bedelle satacağı öğrenildi.

MOHAMMED TAMAM

Rhaldney'i gönderen, Olaitan'ı da satma aşamasına gelen Göztepe, 1'inci Lig ekibi Bodrum FK'nın Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed'le ise anlaşma sağladı. Yaz döneminden beri 24 yaşındaki oyuncuyu kadroya dahil etmek isteyen yönetimin transferi büyük ölçüde bitirdiği, Monammed'in cuma gününe kadar sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Göztepe'ye sezon başında Atletico Goianiense takımından gelen Rhaldney, Süper Lig'de 18 maça çıktı. Toplam bin 94 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Fransa Lig 2 ekibi Grenoble'dan takıma dahil edilen Olaitan ise 17 maçta görev yaptı. 914 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu, 2 golle oynadı. Bodrum FK'da 2022-2023 sezonunda bu yana forma giyen Mohammed ise bu sezonun ilk yarısında 1'inci Lig'de 19 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Göztepe'de ara transfer döneminde Ahmet Ildız ve Ruan da farklı kulüplere transfer olmuştu.