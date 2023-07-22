Gözü dönen koca dehşet saçtı: Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Gözü dönen koca dehşet saçtı: Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

22.07.2023 16:20

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını tatil amacıyla geldikleri otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine koca, üzerinde bulunan bıçakla eşi ve kızını bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kaçan kocayı yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını tatil amacıyla geldikleri otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü.

OTELE GELİP TARTIŞMA BAŞLATTI

Tatil için 6 yaşındaki kızı H.T. ile Avanos'a tatile gelen Z.T.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Y.T., Adana'dan kendi aracı ile eşi ve kızının bulunduğu otele geldi. Anne ve kızı havuzda yüzdüğü sırada otele giren Y.T. ile Z.T. arasında tartışma çıktı.

Nevşehir'de dehşet! Eşini ve 6 yaşındaki kızını otel havuzunda bıçaklayarak öldürdü

EŞİNİ VE KIZINI BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T. üzerinde bulunan bıçakla eşi Z.T. ile kızı H.T.'yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Y.T. de aracıyla olay yerinden kaçtı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde Z.T. ile kızı H.T.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, emniyet ekipleri de olay yerinden kaçan Y.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir'de dehşet! Eşini ve 6 yaşındaki kızını otel havuzunda bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Hakan Unlu: Her şey başı ekonomik huzur parada zengin ülkeler bakın hangi olaylar var yazık değil mi ölen vatandaşımıza ekonomik aile şiddet getiriyor sonra herşey güzel olacak olmuyor para yok huzur yok Cevap Yaz 19 15 Yayından Kaldır
  • Mesut Celik: Adam tatilde otelin havuzda sen diyorsun ekonomi 9 3 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Adli kontrol şartıyla serbest bırakılır. Cevap Yaz 24 9 Yayından Kaldır
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Nevşehir, Avanos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözü dönen koca dehşet saçtı: Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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