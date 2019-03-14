Son Dakika Haberleri: Grafikli - Formula 1 Heyecanı Başlıyor

Grafikli - Formula 1 Heyecanı Başlıyor

1 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.

Grafikli - Formula 1 Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.


Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, yarın TSİ 04.00'te, sıralama turları ise 16 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

17 Mart: Avustralya Grand Prix

31 Mart: Bahreyn Grand Prix

14 Nisan: Çin Grand Prix


28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

12 Mayıs: İspanya Grand Prix


26 Mayıs: Monaco Grand Prix

9 Haziran: Kanada Grand Prix

23 Haziran: Fransa Grand Prix


30 Haziran: Avusturya Grand Prix

14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

28 Temmuz: Almanya Grand Prix


4 Ağustos: Macaristan Grand Prix


1 Eylül: Belçika Grand Prix

8 Eylül: İtalya Grand Prix

22 Eylül: Singapur Grand Prix


29 Eylül: Rusya Grand Prix


13 Ekim: Japonya Grand Prix

27 Ekim: Meksika Grand Prix


3 Kasım: ABD Grand Prix


17 Kasım: Brezilya Grand Prix

1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Spor
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