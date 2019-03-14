Grafikli - Formula 1 Heyecanı Başlıyor
1 saat önce
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası
'nda 2019 sezonu heyecanı, Avustralya
Grand Prix'si ile başlayacak.
Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, yarın TSİ 04.00'te, sıralama turları ise 16 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.
Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn
Grand Prix
14 Nisan: Çin
Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan
Grand Prix
12 Mayıs: İspanya
Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada
Grand Prix
23 Haziran: Fransa
Grand Prix
30 Haziran: Avusturya
Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya
Grand Prix
28 Temmuz: Almanya
Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan
Grand Prix 1 Eylül
: Belçika
Grand Prix
8 Eylül: İtalya
Grand Prix
22 Eylül: Singapur
Grand Prix
29 Eylül: Rusya
Grand Prix
13 Ekim: Japonya
Grand Prix
27 Ekim: Meksika
Grand Prix
3 Kasım: ABD
Grand Prix
17 Kasım: Brezilya
Grand Prix
1 Aralık
: Abu Dabi
Grand Prix
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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