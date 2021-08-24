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GTÜ öğrencilerinden akıllı tarım girişimi - Son Dakika

GTÜ öğrencilerinden akıllı tarım girişimi

24.08.2021 09:40
GTÜ öğrencilerinden akıllı tarım girişimi, System.String[]

GTÜ öğrenci ve mezunlarının kurduğu akıllı tarım girişimi Agriverts, GTÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi ve GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü ile birlikte topraksız/dikey tarım eğitimleri verecek.

Öğrenciler, kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü birimleriyle sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı için pilot ilçelerden Darıca Kaymakamlığı, Darıca ve Başiskele Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerini ağırladı.

GTÜ Öğrencilerinin Akıllı Tarım Girişimi Agriverts'ten Örnek Proje. Kaymakamlık ve milli eğitim müdürlükleri ile proje kapsamında pilot okullarda topraksız tarım eğitimi seminerleri, mobil uygulama ile interaktif eğitim ve öğrencilere bire bir uygulama imkanı sağlanacak.

Dar Alanda Yüksek Verim Elde Edilecek

Dikey tarıma yönelik yapay zeka çözümleri üreten ve geliştiren Agriverts girişimi yüzyılın karşı karşıya kaldığı çevre sorunlarına ve en önemlisi de gıda sorunlarına çözüm olarak yapay zeka ve IoT (nesnelerin interneti) teknolojileri ile büyük şehirlerde dar alanda yüksek verimde sürekli izlenebilir, güvenli tarım yapılabilmesini sağlayan çözümler geliştiriyor.

Gebze Teknik Üniversitesi mezunları ve öğrencilerinin kurmuş olduğu Agriverts'ın kurucu üyeleri şöyle; Malzeme Mühendisliği mezunu Hakan PARTAL, Bilgisayar Mühendisliği mezunu Burak Kağan KORKMAZ ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi ve aynı zamanda Biyoteknoloji Enstitüsünde Bitki Biyoteknolojisi çalışmalarına devam eden Abdullah Duman'ın öncülüğünde kuruldu. Sosyal sorumluluk projeleriyle ekibini büyüten Agriverts ailesi farklı disiplinlerden bir araya gelen başarılı ve girişimci öğrencilerden oluşuyor. Ekibin diğer üyeleri; Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden İrem Nur Zengin, Halil İbrahim Duman; Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Hatice Sevra Genç, Yakup Talha Yolcu, Muhammet Emrah Küçük; Elektronik Mühendisliği bölümünden Muhammet Baki Karagöz, Ergün Erdoğan, Cesur Bayram ve Mimarlık bölümünden Betül Yalman.

Proje İlgi Görüyor

Tübitak 1512 programı çerçevesinde GOSB ve İnnopark Teknoparklarının kuluçka eğitimlerinden başarıyla mezun olan girişim, programın final sunumlarına katılmaya hak kazandı. Alanında uzman jüri üyelerince iş planları ve pitch deck sunumları ilgiyle değerlendiriliyor. Bu aşamada Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin de mentörlük ve şirketleşme desteklerini arkasına alan girişim, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman'ın akademik danışmanlık desteğini de alıyor.

Yeni Nesil Tarım Yöntemleri Aktarılacak

Tarım ve gıda problemlerinin arttığı günümüzde geleneksel tarım yöntemlerine yardımcı alternatif olacak yeni nesil tarım yöntemlerinin farklı kuşaklara eğitiminin verilmesiyle ülkemiz gıdasının sürdürülebilirliğini amaçlayan sosyal sorumluluk projesi eğitim müfredatını desteklemeyi hedefliyor. Kurumlarımızla birlikte kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü birimleriyle Kocaeli ilinin pilot ilçelerinde proje kapsamında topraksız tarım eğitimi seminerleri, mobil uygulama ile interaktif eğitim ve öğrencilere bire bir uygulama imkanı sağlanacak. İl bazında seçilen pilot okullar ile tamamlanacak proje başarılı olduğu ve istenilen etkiyi yarattığı ölçüde ulusal çapta yaygınlaştırılacak.

Eğitim Projelerine Stratejik Ortak

Agriverts ve ekibi ayrıca eTwinning ilçe koordinatörleri olan Başiskele Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Yaprak BEBEK ve Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Birsen SARITOPRAK'ın birlikte yürüttüğü ulusal çapta eTwinning eğitim projelerine de stratejik ortak olarak kendi geliştirdiği IoT ve mobil uygulama tabanlı topraksız tarım eğitim sistemini de hibe edecek.

Rektör Aslan'a Teşekkür

Start up aşamasında sosyal sorumluluk projelerine soyunan girişim ileri ki aşamalarda ülkemiz için hem yüksek teknoloji ve ekonomik hem de geniş etkide sosyal bir değere dönüşeceğini göstererek umut veriyor. Agriverts ekibi desteklerinden dolayı GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'a teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ekip üyeleri, Rektör Aslan'ın da referans olduğu girişimin sosyal sorumluluk projeleri özelinde sosyal değeri önceleyen sponsorlara ve şirket özelinde ise yatırım tekliflerine de açık olduğunu vurguladı.

GTÜ öğrencilerinden akıllı tarım girişimi

Gebze Teknik Üniversitesi, Kaymakamlık, Transfer, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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