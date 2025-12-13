Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Haberin Videosunu İzleyin
13.12.2025 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adliye önünde toplananlar Güllü\'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Haber Videosu

Güllü'nün ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup "Anne katilisin sen!" diyerek tepki gösterildi. Bu tepkilerin ardından Güllü'nün kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi. Adliye önünde de benzer görüntüler yaşandı.

Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada sanatçının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini söylemesinin ardından Tuğyan kasten öldürme suçundan tutuklandı.

ARKADAŞI İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

TUĞYAN ANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

Şarkıcı Güllü'nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini ifade eden Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.

İtirafın ardından halk adliyenin önüne koştu! Annesini öldüren Güllü'nün kızına sloganlı tepki

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: ANNE KATİLİSİN SEN

Öte yandan adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine Gül Tut'un kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi. Hastane önünde toplanan kalabalık"Anne katilisin sen" diye tepki gösterdi.

Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

İtirafın ardından halk adliyenin önüne koştu! Annesini öldüren Güllü'nün kızına sloganlı tepki

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Hastane, Magazin, Yalova, Güncel, Güllü, Tut, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Tipe bak hele, cehennem zebanisi kılıklı karı, dilerim en kısa zamanda annenin yanına gider orada da hesap verirsin. 36 0 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    sorgusuz suhalsiz direk kıyma makinesine 25 0 Yanıtla
  • Kalemdar Kalemdar:
    İsmini şeytan koymuşlar o da mesleğini İcra etmiş 20 1 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Cocuklarinizi allah korkusu uzerine islami kurallara gore yetistirin ki guzel evlat guzel birey olsunlar iki cihanda da mutlu olsunlar.. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim
“Hamileyim“ deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı "Hamileyim" deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı
36 ürün daha kara listede Bu markalardan uzak durun 36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü Güllü itilerek düşmüş Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş
Türkiye’den operasyon için net mesaj geldi 80 bin kişilik ordu hazır Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı
Ev ve iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, ’Kullanmak için satın aldım’ dedi Ev ve iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma
İsrail’in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan’ı bir kez daha vurdular İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular
Kuaförde dehşet 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Dursun Özbek’in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Türkiye’nin Güneybatı Kıyılarına 2026-2029 Arasında Tsunami Uyarısı Türkiye'nin Güneybatı Kıyılarına 2026-2029 Arasında Tsunami Uyarısı

09:50
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe’den Sörloth bombası
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası
09:31
Tuğyan’ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne’yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum
09:13
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti
08:58
TÜRK-İŞ’in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
08:34
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü’nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
07:34
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı
07:19
Özgür Özel’den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...
06:01
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
23:13
Mahkemeye sevk edildi Güllü’nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi
22:19
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları davadan çekildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi
20:22
Karadeniz’de 4.1, Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
19:08
Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2025 10:19:19. #7.11#
SON DAKİKA: Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.