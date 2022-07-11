GÜNDEM / 11 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 11 Temmuz 2022

11.07.2022 08:57
GÜNDEM / 11 Temmuz 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımının 27. yılı dolayısıyla Bayrampaşa'da düzenlenecek yürüyüş ve anma törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımının 27. yılı dolayısıyla Bayrampaşa'da düzenlenecek yürüyüş ve anma törenine katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki bayramlaşma programına katılacak.

(Trabzon/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı kapsamında düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

(Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor da Slovenya'da sürdürüyor.

(Graz/Kufstein/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wout Weghorst, takımın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyecek.

(Kufstein/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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YORUMLAR
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VALİ YERLİKAYA: 128 DAİRE, 12 İŞ YERİ, 3 FABRİKA SU BASKININDAN ETKİLENDİ VALİ YERLİKAYA: 128 DAİRE, 12 İŞ YERİ, 3 FABRİKA SU BASKININDAN ETKİLENDİ 11 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı 11 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Bayrampaşa, İstanbul, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 11 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 11 Temmuz 2022 - Son Dakika
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