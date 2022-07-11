GÜNDEM / 11 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımının 27. yılı dolayısıyla Bayrampaşa'da düzenlenecek yürüyüş ve anma törenine katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki bayramlaşma programına katılacak.

(Trabzon/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı kapsamında düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

(Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor da Slovenya'da sürdürüyor.

(Graz/Kufstein/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wout Weghorst, takımın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyecek.

(Kufstein/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.